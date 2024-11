"Der eine klare Satz hat immer gefehlt". Das Ende der Ampel weist verblüffende Ähnlichkeiten zum Bruch der sozialliberalen Koalition im Jahre 1982 auf. Aber es gibt zwei wichtige Unterschiede. Zum Artikel

Dutzende Tote nach Angriff auf Flüchtlingslager im Gazastreifen. Israels Armee weitet ihren Einsatz im Norden des Gazastreifens aus. Allein am Sonntag sollen nach Angaben der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa 36 Menschen bei einem israelischen Angriff auf Dschabalia getötet worden sein, etwa die Hälfte seien Kinder gewesen. Israelische NGOs fürchten, dass Netanjahus Regierung den "Plan der Generäle" umsetzt. Er sieht vor, dass alle Zivilisten den Norden des Gazastreifens verlassen, der Rest werde als Terroristen betrachtet und ausgehungert. Zum Artikel (SZ Plus)

Trump gewinnt alle sieben Swing States. Als letzter heiß umkämpfter Bundesstaat ging Arizona an Wahlsieger Donald Trump. Damit hat er in allen sieben Swing States gewonnen. Mittlerweile kommt er auf 312 Wahlleute. Nur mindestens 270 hätte er zum Sieg über Kamala Harris gebraucht. Zum Artikel

Jürgen Becker ist tot. Der Schriftsteller, Lyriker und Hörspielautor ist im Alter von 92 Jahren in seinem Haus in Köln gestorben. Er gehörte einer Generation an, die, als Kinder zum Strammstehen erzogen, den Rest ihrer Zeit Distanz zu ihrer Gegenwart hielt. Zum Nachruf (SZ Plus)

Spanien: Zehntausende protestieren nach Überschwemmungen gegen Regionalregierung. Demonstranten fordern nach dem verheerenden Unwetter in Valencia den Rücktritt des Regionalregierungschefs. Sie werfen ihm vor, zu spät Alarm geschlagen zu haben. Bei den schlimmsten Überschwemmungen in Spanien seit Jahrzehnten kamen mindestens 222 Menschen ums Leben. Mehr als 40 werden noch vermisst. Zum Artikel

