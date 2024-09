Polizei vereitelt Anschlag in München. Polizisten erschießen in der Münchner Innenstadt nahe des israelischen Generalkonsulats einen bewaffneten Mann. Der 18-jährige Österreicher soll zuvor wegen islamistischer Radikalisierung aufgefallen sein. Zum Artikel

Der heutige Tag in München. Ausgerechnet am 5. September, genau 52 Jahre nach dem Olympia-Attentat, schießt ein Mann in der Nähe des israelischen Generalkonsulats in München um sich. Szenen aus einer erschrockenen Stadt. Zum Artikel (SZ Plus)

Schüsse von München: Die Historie von antisemitischen Anschlägen in der Stadt (SZ Plus)

Israelische Generalkonsulin: "Am Anfang gibt es Worte. Und danach Taten.“ Talya Lador-Fresher leitet das israelische Generalkonsulat in München. Die Diplomatin schildert die Stimmung nach dem mutmaßlichen Anschlag, die Sicherheitsvorkehrungen und die Situation für jüdische Menschen in Deutschland. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute außerdem wichtig war

Michel Barnier wird neuer französischer Premier. Der ehemalige EU-Kommissar ist ein einflussreicher Kopf bei den konservativen Republikanern. Nun muss er im in drei Lager zersplitterten Parlament eine Mehrheit organisieren. Fraglich ist, ob er linke Abgeordnete für sich gewinnen kann, die Unterstützung der Macronisten ist ihm wohl sicher. Zum Artikel

Deutsche Wirtschaft droht erneut zu schrumpfen. Im Frühjahr war die Hoffnung groß, dass sich die deutsche Wirtschaft nach harten Jahren der Inflation erholen würde. Nun schwächelt die Industrie, und die Bürger konsumieren nicht wie erhofft. Auch im Wahljahr 2025 dürfte es nur wenig besser werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Wirecard-Manager sollen 140 Millionen Euro Schadenersatz leisten. Die drei Vorstände des untergegangenen Dax-Konzerns hätten "jedenfalls fahrlässig" hohe Kredite vergeben, urteilt das Landgericht München I. Der Insolvenzverwalter Michael Jaffé hätte nun nach einem erstinstanzlichen Urteil Anspruch auf die Summe. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Zum Artikel (SZ Plus)

BKA und Bundesregierung warnen vor organisierter Kriminalität. BKA und Bundesregierung warnen vor wachsendem Einfluss der organisierten Kriminalität in Deutschland. Die Gruppierungen seien bereit, mit "drastischer Gewalt" vorzugehen, sagt Innenministerin Faeser. Die Bundesregierung macht die Milliardenerlöse der illegalen Geschäfte für die wachsende Brutalität verantwortlich. Zum Artikel

OSZE bekommt keine neue Führung. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa braucht eine neue Spitze, doch die Besetzung scheitert an Russlands Veto. Heute Nacht endet die Amtszeit der deutschen Generaldirektorin. Die betont, dass die Arbeit trotzdem weitergeht, alle Institutionen würden durch Stellvertreter geleitet.Zum Artikel

Was heute sonst noch wichtig war:

Krieg in Nahost: Amnesty erhebt schwere Vorwürfe gegen israelische Armee