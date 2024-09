Ermittler suchen weiter nach Motiv. Wie sich der Anschlagsversuch in München ereignet hat, ist weitgehend aufgeklärt. Der Täter schoss wohl sowohl auf das NS-Dokumentationszentrum als auch auf das israelische Generalkonsulat. Zum vermutlich islamistischen Hintergrund des 18-Jährigen bleiben aber Fragen offen. Zum Artikel (SZ Plus)

Merz denkt schon ans Regieren. Der CDU-Chef will, dass die Union im Bundestag aus der Oppositionsrolle herauskommt und sich auf die Zeit nach der Bundestagswahl einstellt. Die Fraktion soll auf eine Regierungsübernahme vorbereitet sein. Doch es ist noch die Frage nach der Kanzlerkandidatur zu klären. Zum Artikel (SZ Plus)

Exklusiv: Bundespolizei weist deutlich mehr Menschen an den Grenzen zurück als bisher. Worüber die Parteien vor allem nach Solingen diskutieren, geschieht an den deutschen Grenzen schon oft. Neue Zahlen zeigen: Die Polizei wies in diesem Jahr bereits mehr als die Hälfte der unerlaubt Einreisenden gleich wieder zurück. Deutlich mehr als im vergangenen Jahr. Zum Artikel

Deutschland sagt Ukraine zwölf weitere Panzerhaubitzen zu. Die modernen Artilleriegeschütze haben eine Reichweite von mehr als 30 Kilometern. Sechs sollen noch in diesem Jahr geliefert werden, sechs weitere im nächsten. Der ukrainische Präsident Selenskij fordert auf dem Treffen der sogenannten Kontaktgruppe im Luftwaffenstützpunkt Ramstein Langstreckenraketen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Deutsche Luftwaffe übt in Finnland Landungen auf der Autobahn. In Deutschland gibt es längst keine Notlandeplätze mehr für die Luftwaffe, sie wurden nach Ende des Kalten Krieges aufgegeben. Jetzt müssen deutsche Piloten die besonderen Manöver in Finnland üben, zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Aufgrund der veränderten Sicherheitslage in Europa soll dieses Können reaktiviert werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Exklusiv: Jonathan Tah: "Am Ende leidet darunter der Spieler". Der Verteidiger hat einen emotionalen Sommer mit Heim-EM und wilden Wechsel-Spekulationen hinter sich. Im Interview erklärt der Fußball-Nationalspieler, warum er Bayer Leverkusen verlassen wollte – und seinen Vertrag auch jetzt nicht verlängern wird. Zum Artikel (SZ Plus)

Was heute sonst noch wichtig war:

Schüsse an Schule in Georgia. Vater des Schützen wegen Verdachts der fahrlässigen Tötung festgenommen