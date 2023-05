Die mit Abstand meisten Flüchtlinge kamen zuletzt aus der Ukraine nach Deutschland, wie hier am Bahnhof Laatzen in Hannover.

Länder bekommen eine Milliarde Euro mehr. Im Streit um steigende Kosten bei der Versorgung geflüchteter Menschen hat es eine Einigung gegeben: Der Bund zahlt Ländern und Kommunen bereits in diesem Jahr deutlich mehr. Beschlossen wurden außerdem neue Maßnahmen, um Asylverfahren zu beschleunigen und illegale Migration zu erschweren. Zum Artikel

Trump nutzt CNN-Bühne für altbekannte Lügen. Nur einen Tag nachdem er wegen sexuellen Missbrauchs in New York verurteilt wurde, tritt der ehemalige US-Präsident bei einem Interview mit dem Fernsehsender CNN auf. Dort wiederholt er seine Behauptungen, der Wahlsieg sei 2020 von ihm "gestohlen" worden und dass er die Autorin E. Jean Carroll, die ihm vorgeworfen hatte, sie vergewaltigt zu haben, nicht kenne. Auf Fragen nach dem Krieg in der Ukraine antwortet er ausweichend. Zum Artikel

Hochstapelnder US-Abgeordneter Santos in 13 Fällen angeklagt. Es wird eng für Santos, den Mann im US-Repräsentantenhaus, der seine Biografie weitgehend erfunden haben soll: Die amerikanische Justiz klagt den Politiker in über ein Dutzend Fällen an und nimmt ihn in Gewahrsam. Santos ist sich keiner Schuld bewusst. Zum Artikel

Chaos an der Grenze zwischen den USA und Mexiko. Am Donnerstag läuft der "Title 42" aus, eine gesetzliche Notverordnung, nach der Asylbewerber ohne Anhörung abgewiesen werden dürfen. In der Hoffnung auf Einlass in die USA haben sich zehntausende Migranten an der mehr als 3100 Kilometer langen US-Südgrenze versammelt. CNN spricht von mindestens 150 000 Menschen. Zum Artikel (SZ Plus)

Israel: Kriegsgefahr im Nahen Osten wächst. Kämpfer des Islamischen Dschihad nehmen Tel Aviv und das Landesinnere unter Beschuss. Das gilt gemeinhin als Kriegserklärung. Es gibt aber auch mehr als ein Dutzend Tote nach israelischen Angriffen. Nach Angaben der Armee wurden mehr als 470 Raketen bis zum späten Mittwochabend auf Israel abgefeuert. Zum Artikel

Finanzinstitute: Scheinbar nachhaltige Banken finanzieren die meisten umweltschädlichen Projekte. Eine Studie untersucht Greenwashing bei Finanzinstituten und kommt zu dem Ergebnis: Banken, die verbal am stärksten mit ihrem Umweltgewissen prahlen, vergeben vornehmlich Kredite an Firmen, die nicht nachhaltig wirtschaften. "Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind oft nicht mehr als wohlklingende Banken-PR", heißt es von der Umweltschutzorganisation Greenpeace. Zum Artikel

Cosco darf beim Hamburger Container-Terminal einsteigen. Das chinesische Schifffahrtsunternehmen darf 24,99 Prozent der Anteile am Hamburger Container-Terminal Tollerort erwerben - weniger als die ursprünglich angestrebten 35 Prozent. Über die Frage der chineschischen Beteiligung war ein heftiger Streit in der Bundesregierung entbrannt, das Terminal wurde als kritische Infrastruktur eingestuft. Nun hat sich offenbar Bundeskanzler Scholz gegen die Bedenken der Grünen durchgesetzt. Zum Artikel

