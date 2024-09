Wohlfahrtsverbände sehen "Verrohung des gesellschaftlichen Klimas" bei Migrationsdebatte. Die Vorsitzende der Freien Wohlfahrtspflege Bayern ruft zu mehr Menschlichkeit in der politischen Debatte auf. Nach dem Anschlag von Solingen dürfe man nicht alle Flüchtlinge unter Generalverdacht stellen. Zum Artikel

Ziel: Null Asylbewerber – Wie das dänische Modell aussieht (SZ Plus)

Selenskij: Mindestens 41 Tote und 180 Verletzte bei russischem Raketenangriff. In der zentralukrainischen Stadt Poltawa seien zwei Raketen eingeschlagen, schreibt der ukrainische Präsident. Menschen seien unter Trümmern verschüttet. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Meinung: Die Drohnenangriffe der Ukraine tun Russland weh. Aber eben nicht weh genug (SZ Plus)

Wo die Front verläuft – Tag 923 (SZ Plus)

Jetzt stellt Wissing bei der Bahn alles infrage, Der Verkehrsminister will neben der Infrastruktur nun gleich den ganzen Konzern sanieren: Strukturen sollen verschlankt, Personal abgebaut, die Pünktlichkeit verbessert werden. So soll die Wende bei der Bahn gelingen. Zum Artikel (SZ Plus)

Winterkorn weist Vorwürfe in Dieselprozess zurück. Neun Jahre nach Auffliegen des Dieselskandals steht Ex-VW-Chef Martin Winterkorn vor Gericht. Von der Manipulation will er nichts mitbekommen haben. Doch die Anklage zeichnet ein ganz anderes Bild. Zum Artikel (SZ Plus)

