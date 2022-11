Von Laurenz Gehrke

Was heute wichtig ist

US-Midterms: Demokraten und Republikaner ringen um die Mehrheit. Am Morgen in Europa stehen einige Ergebnisse der Zwischenwahlen in den USA fest. Der umstrittene Republikaner De Santis bleibt Gouverneur von Florida, Ex-Trump-Sprecherin Huckabee Sanders wird Gouverneurin von Arkansas. Doch bisher ist die republikanische Welle kleiner als erwartet. Alle Entwicklungen im Liveblog. Zum Liveblog

EXKLUSIV: Wirtschaftsweise erwarten hohe Inflation. Die Sachverständigen prognostizieren für 2023 eine Teuerungsrate von 7,4 Prozent - und eine Rezession. Viel Wirbel gibt es um ihren Vorschlag, Gutverdiener zur Kasse zu bitten. Zum Artikel (SZ Plus)

Italien: Geflüchtete gehen von Rettungsschiffen an Land. Auch die letzten Migranten an Bord der "Geo Barents" und der "Humanity 1" dürfen auf Sizilien an Land. Die Entscheidung kommt jedoch nicht von Melonis rechtsgerichteter Regierung in Rom, sondern von den italienischen Gesundheitsbehörden. Zum Artikel

Meta kündigt 8700 Mitarbeitenden. Die Facebook-Muttergesellschaft unter CEO Mark Zuckerberg will sich Berichten zufolge an diesem Mittwoch von etwa zehn Prozent der Belegschaft trennen. Erst vergangene Woche hatte es nach Elon Musks Übernahme beim Tech-Riesen Twitter massenhaft Entlassungen gegeben. Zum Artikel

FC Bayern feiert Kantersieg gegen Bremen. Beim 6:1 gegen den SV Werder gewinnt der Bundesliga-Rekordmeister sogar ohne Tor von Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting. Dafür überzeugen fünf Nationalspieler, die so auch gemeinsam bei der Fußball-WM in Katar auflaufen könnten. Zum Artikel

BVB verliert in Wolfsburg - Stuttgart jubelt spät. Borussia Dortmund unterliegt dem VfL mit 0:2 und sorgt sich erneut um Marco Reus. Der VfB Stuttgart trifft in der achten Nachspielzeitminute zum Sieg - und Bochum feiert den dritten Bundesliga-Heimerfolg in Serie. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Krieg in der Ukraine und Energiekrise

Geheimdienst: Russland fürchtet Offensive bei Mariupol. Das britische Verteidigungsministerium teilt mit, dass die Besatzer Panzersperren vor der Großstadt errichten, um eine mögliche Rückeroberung zu verhindern. Zum Kriegs-Liveblog

Deutschland und andere helfen Südafrika mit der Energiewende. Noch werden 90 Prozent des südafrikanischen Stroms aus Kohle generiert, doch Frankreich, Großbritannien, die USA, die EU und Deutschland begleiten das Lande auf dem Weg weg von dem schmutzigen Energieträger. Zum Artikel