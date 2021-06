SZ am Abend

In der Würzburger Innenstadt werden Blumen vor einem abgesperrten Kaufhaus, in dem ein Mann Menschen mit einem Messer attackiert hatte, niedergelegt. Bei dem Angriff hatte ein Somalier drei Frauen in einem Kaufhaus getötet. Auf der Straße und in einer nahen Bank verletzte er danach laut Polizei sechs Menschen schwer und einen leicht.

Von Julia Hippert

Nach Messerattacke in Würzburg: Schwierige Suche nach dem Tatmotiv. Nach der Messerattacke eines 24-jährigen Somaliers in Würzburg am Freitagabend bemühen sich Ermittler, die Hintergründe aufzuklären. Bislang gibt es keine überzeugenden Beweise für Islamismus. Andererseits gibt es starke Hinweise auf eine psychische Vorbelastung. Die Einzelheiten von Markus Balser, Boris Herrmann, Georg Mascolo und Ronen Steinke

Kanzlerkandidaten diskutieren außen- und sicherheitspolitische Fragen. Laschet (CDU), Baerbock (Grüne) und Scholz (SPD) treffen in einem Kanzlerkandidaten-Triell der ARD im Vorfeld der Münchner Sicherheitskonferenz aufeinander. Es geht um den Umgang mit dem schwierigen EU-Partner Orbán und das beliebte Aufregerthema Nord Stream 2. Dabei bestätigt sich über weite Strecken das Muster der zurückliegenden Debatten: Baerbock und Laschet streiten sich, Scholz macht irgendwie auch noch mit. Mehr dazu von Boris Herrmann

Alle verletzten deutschen Blauhelm-Soldaten nach Anschlag aus Mali ausgeflogen. Am Freitag hatte ein Selbstmordattentäter eine Patrouille deutscher UN-Soldaten angegriffen und dabei 13 Menschen verwundet, drei davon schwer. Die verletzten Soldaten werden in den Bundeswehrkrankenhäusern Ulm und Koblenz behandelt. Ihr Zustand ist laut Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer (CDU) stabil. Zur Meldung

Scholz verspricht umfassende Korrektur bei Rentenbesteuerung. Der Bundesfinanzminister will die Beiträge zur Rentenversicherung nicht erst 2025 steuerlich voll absetzbar machen, sondern vorher. Außerdem soll die volle Besteuerung der Renten erst 2060 wirksam werden und nicht, wie bislang vorgesehen, schon 2040. Damit könnten Millionen Rentner und Beitragszahler schon in den kommenden Jahren mit umfassenden Steuererleichterungen rechnen. Die Details von Hendrik Munsberg

Fußball-EM: Österreich scheitert an Italien. Österreich bringt Italien im EM-Achtelfinale an den Rand einer Niederlage - aber eben nicht weiter. Nach dem 1:2 ist die Enttäuschung auch deshalb so groß, weil das Team mithalten konnte. Zur Analyse von Felix Haselsteiner

Das Wichtigste zum Coronavirus

Britischer Gesundheitsminister tritt zurück. Zuvor waren Aufnahmen einer Überwachungskamera öffentlich geworden, die Matt Hancock zeigen, wie er eine Frau küsst und umarmt. Die Aufnahmen stammen angeblich vom 6. Mai, einem Tag also, an dem im Königreich noch strenge Kontaktregeln galten. Hancock gab seinen Rücktritt in einem Video bekannt, in dem er sagte: "Diejenigen, die die Regeln machen, sollten sich selbst daran halten." Die Einzelheiten von Michael Neudecker

Wie sinnvoll eine Impfung für Genesene ist. Auch Corona-Genesene müssen sich sechs Monate nach ihrer Erkrankung impfen lassen, um in den Genuss der Freiheiten zu kommen. Dabei ist bei vielen der Wert der Antikörper im Blut auch sechs Monate nach der Erkrankung noch hoch. Wie hoch der Wert sein muss, um vor einer erneuten Erkrankung zu schützen, ist nicht festgelegt. Der Berufsverband Deutscher Laborärzte (BDL) kritisiert die fehlende Festlegung von Grenzwerten und fordert einen Covid-19-Antikörperausweis, der mit dem digitalen Impfnachweis vergleichbar sein soll. Mehr dazu von Iris Hilberth (SZ Plus)

1300 Neuinfektionen in EM-Stadt St. Petersburg. Landesweit sprechen die Behörden von 21 600 Neuinfektionen. Am schlimmsten ist demnach die Hauptstadt Moskau betroffen, wo es 6700 neue Erkrankte und 114 Todesfälle gibt, so viele wie noch nie seit Beginn der Pandemie, wie die Agentur Interfax meldet. Weitere Meldungen zum Coronavirus aus aller Welt

Holetschek will Urlauber streng prüfen lassen. Mit Blick auf die rasche Ausbreitung der Delta-Variante will Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) Impfausweise und negative Corona-Tests von Urlaubern, die aus dem Ausland nach Deutschland zurückkehren, engmaschig kontrollieren lassen. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz liegt dem RKI zufolge bei 5,7. Weitere Meldungen zum Coronavirus in Deutschland

Radio Müller funkt auf allen Kanälen. Thomas Müller adressiert vor dem EM-Achtelfinale Botschaften an die ungeduldige Fußballnation und die Kollegen. Die Abteilung Torverhinderung bekommt nicht gerade Komplimente von ihm. Von Philipp Selldorf

Was ein Verbot von Kurzstreckenflügen wirklich bringen würde. Über Kurzstreckenflüge wird leidenschaftlich gestritten - auch im aktuellen Wahlkampf. Erstmals scheint ein Verbot denkbar zu sein. Aber welche Auswirkungen hätte das auf den Klimaschutz? Eine Klärung in Daten und Grafiken. Von Markus Hametner

Trump beginnt seine Rache-Tour. In Ohio hält der Ex-Präsident seine erste Wahlkampf-Kundgebung seit Bidens Amtsantritt ab. Trump hat zwei Botschaften: Eigentlich müsste er im Weißen Haus sitzen. Und: Wählt abtrünnige Republikaner aus dem Amt. Von Thorsten Denkler

Detailansicht öffnen Der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler im Interview ohne Worte. (Foto: Paula Winkler)

Wie lange wird uns das Virus noch beschäftigen, Lothar Wieler? Der Präsident des Robert-Koch-Instituts im Interview ohne Worte über plötzliche Berühmtheit, Verständnis für Querdenker, seinen liebsten Corona-Gruß und die Frage, wie oft er während der Pandemie die geltenden Kontaktbeschränkungen gebrochen hat. Zum Interview