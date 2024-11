RWE-Chef schätzt, dass Trumps Handelspolitik in Teilen funktionieren werde. Markus Krebber glaubt, dass die angekündigte Handelspolitik des künftigen US-Präsidenten Donald Trump in der Tat wieder mehr Industriejobs in den Vereinigten Staaten schaffen könnte – genau wie Trump es verspricht: „In Teilen wird das gelingen“, sagt der Chef von Deutschlands größtem Stromerzeuger im SZ-Interview. Zum Interview (SZ Plus)

Esa-Chef will europäische Astronauten zum Mond schicken. Astronaut Alexander Gerst und Esa-Chef Josef Aschbacher sprechen beim Wirtschaftsgipfel über die ehrgeizigen Ziele der europäischen Raumfahrt: Aschbacher hätte gerne eine eigene Astronautenkapsel und würde lieber heute als morgen europäische Astronauten zum Mond schicken. Zum Artikel

Wirtschaftsweise Schnitzer fordert Pkw-Maut und Reform der Schuldenbremse. Monika Schnitzer ruft zu einer Reform der Schuldenbremse noch vor den Neuwahlen in Deutschland auf. „Das wäre sehr zu raten“, sagt die Vorsitzende des Sachverständigenrats im SZ-Interview. Die Schuldenbremse sei restriktiver als nötig, eine Reform schaffe dringend benötigte Spielräume für mehr zukunftsorientierte Ausgaben. Zum Interview (SZ Plus)

Scholz gegen Merz und Söder im Bundestag. Der Kanzler warnt in seiner Regierungserklärung vor einem Konjunkturprogramm für Populisten und Extremisten. Friedrich Merz wird erneut sehr emotional. Und Markus Söder greift den Bundeskanzler bei einem ersten Auftritt im Bundestag scharf an. Zum Artikel (SZ Plus)

Bundestagsabgeordnete reichen AfD-Verbotsantrag ein. Der CDU-Abgeordnete Marco Wanderwitz wirbt seit Langem für ein Verbot der AfD. Zusammen mit mehr als 100 Mitstreitern hat er nun einen entsprechenden Antrag in den Bundestag eingebracht. Zum Artikel

Die Ausländerfeindlichkeit wächst, aber nur wenige Deutsche sind rechtsextrem. Jeder fünfte Deutsche gilt als ausländerfeindlich, immer mehr Menschen sind mit dem Zustand der Demokratie unzufrieden. So konstatiert es die „Leipziger Autoritarismusstudie“. Immerhin: Der Anteil derer mit einem wirklich geschlossen rechtsextremen Weltbild ist vergleichsweise gering. Zum Artikel

MEINUNG Neonazis: Niemand sollte die Gefahr durch rechtsradikale Terrorgruppen unterschätzen

Bidens Ultimatum an Israel verstreicht folgenlos. Der US-Präsident hat die israelische Regierung immer wieder gemahnt, mehr Hilfe für die Menschen in Gaza zu ermöglichen. Zuletzt drohte er sogar mit geringerer Militärhilfe. Keiner seiner Forderungen ist Netanjahu nachgekommen. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg in der Ukraine: Ukraine meldet Raketen- und Drohnenangriffe auf Kiew