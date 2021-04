Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Das Wichtigste zum Coronavirus

EU erhält zusätzlichen Biontech-Impfstoff. Der Pharmakonzern will bis Juni 50 Millionen Dosen mehr liefern als geplant. Auch mittelfristig will Brüssel eher auf mRNA-Präparate setzen. Zum Artikel

Dänemark verzichtet auf Astra-Zeneca-Vakzin. Damit wird erstmals ein Land das Vakzin gar nicht mehr verwenden. Die Schweiz lockert trotz steigender Zahlen ihre Corona-Maßnahmen. Zum Artikel

Die Testpflicht für Unternehmen ist richtig. Die Regierung schreibt den Firmen zu Recht Corona-Tests ihrer Mitarbeiter vor, denn diese bremsen den Anstieg der Infektionen. Freiwillig leisten die Betriebe zu wenig. Zum Kommentar

Weitere wichtige Themen des Tages

Weiter Wettkampf in der Union um Kanzlerkandidatur. Armin Laschet zeigt sich unbeeindruckt von den Angriffen aus den eigenen Reihen, seine Leute reden sie kunstvoll klein. Das Söder-Lager dagegen sieht nun erst recht keinen Anlass zum Einlenken. Zum Artikel

Finanzbetrüger Bernie Madoff ist tot. Er war der Erfinder des größten Schneeballsystems der Finanz-Geschichte. Nun ist der US-Amerikaner mit 82 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus gestorben. Zum Artikel

Demonstration für Frauenrechte in Kirgistan. Der Tod einer jungen Frau nach einer Brautentführung hat in dem Land bei vielen Menschen Wut ausgelöst. Brautentführungen und erzwungene Hochzeiten sind ein verbreitetes Phänomen in dem Land. In der Hauptstadt Bischkek gehen Hunderte Frauen auf die Straße. Zum Artikel

SZ-Rechercheprojekt #wahlfilter: Wie Politik und Instagram zusammenhängen. Wir wollen herausfinden, wie auf Instagram Politik gemacht wird - und gemeinsam mit Ihnen dem Algorithmus auf die Spur kommen. Helfen Sie bei der Datenrecherche und machen Sie mit bei #wahlfilter, einem gemeinsamen Projekt von SZ und Algorithm Watch. Zum Artikel

Das hat heute viele interessiert

Der verflixte vierte Monat. Das sprichwörtliche Aprilwetter lässt in diesem Jahr nichts aus, Schnee und Sonne wechseln sich ab. Eigentlich nichts Ungewöhnliches - und doch ist dieser April überraschend. Zum Artikel

"Luca" und das Problem mit den Schlüsselanhängern. IT-Experten haben eine Sicherheitslücke in der App entdeckt, auf die viele Bundesländer im Kampf gegen Covid setzen. Der Chaos Computer Club fordert die Politik auf, auf die App zu verzichten. Zum Artikel

Horrorzeit bei Google. Für Emi Nietfeld war der Tech-Konzern wie eine Familie. Doch als sie es wagte, einen Kollegen wegen sexueller Belästigung zu melden, lernte sie, was Google wirklich war: nichts als ein Konzern. Und sie nichts als eine Mitarbeiterin. Zum Artikel

Zu guter Letzt

It's Me-Time. Tee gilt als Getränk des Trostes, der - im Gegensatz zu seinem aufputschenden Konkurrenten Kaffee - eher bei älteren Engländern beliebt ist. In der Corona-Krise verliert der Tee nun sein Imageproblem und geht als Lockdown-Gewinner hervor. Zum Artikel