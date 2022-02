Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Nachrichten kompakt

Kardinal Marx: "Bei manchen Priestern wäre es besser, sie wären verheiratet." Der Münchner Erzbischof spricht sich für die Abschaffung des Pflichtzölibats aus. Die priesterliche Lebensform sei "prekär". Die Kirche müsse diese Diskussion führen. Möglichen Einwänden, dass dann alle Priester heiraten würden, hält der Kardinal entgegen: "Und wenn schon! Wenn alle heiraten, wäre das doch erst recht ein Zeichen dafür, dass es so nicht gut funktioniert." Zum Interview (SZ Plus)

EXKLUSIV Baerbock stellt Mali-Einsatz der Bundeswehr infrage. Hintergrund für den Vorstoß der Außenministerin sind die Spannungen zwischen Frankreich und der malischen Militärregierung. Der Bundestag soll im Mai über den Einsatz entscheiden. Zum Artikel

Biden will zusätzliche Truppen nach Osteuropa verlegen. Es geht dabei um mindestens 2000 Soldaten. Der Schritt ist ein Signal der USA an jene osteuropäischen Nato-Partner, die sich von einem möglichen russischen Vorstoß in der Ukraine bedroht fühlen. Zum Artikel

EU-Kommission stuft Atomkraft und Gas als nachhaltig ein. Ungeachtet massiver Kritik stuft die EU-Kommission Investitionen in neue Gas- und Atomkraftwerke unter bestimmten Auflagen als klimafreundlich ein. Anbieter von Ökofonds sind sauer. Nun kommt es auf das Europaparlament an. Es könnte unter Umständen ein Veto einlegen. Zum Artikel (SZ Plus)

Künast setzt sich im Streit um Hassposts durch. Das Verfassungsgericht setzt dem Hass im Netz Grenzen: Politiker müssen sich Beleidigungen in sozialen Medien nicht gefallen lassen. Die Grünen-Politikerin hat darauf geklagt, dass Facebook ihr die Daten mehrerer Nutzer herausgibt, damit sie gegen diese wegen Beleidigungen gerichtlich vorgehen kann. Zum Artikel

RT DE bleibt abgeschaltet - und muss auch Live-Streams einstellen. Russlands staatlicher Auslandssender darf sein deutsches Fernsehprogramm nicht fortsetzen. Das entschied die Kommission für Zulassung und Aufsicht. Der Fall belastet die diplomatischen Beziehungen beider Länder. Zum Artikel

Whoopi Goldberg nach Äußerungen zum Holocaust suspendiert. Die Schauspielerin und Moderatorin ist für zwei Wochen vom Sender ABC freigestellt. Sie hatte gesagt, im Holocaust sei es nicht um Rasse gegangen, sondern um die unmenschliche Behandlung eines Menschen durch andere Menschen. Zum Artikel

Strafbefehl gegen Stefan Lurz. Der frühere Schwimm-Bundestrainer soll eine minderjährige Athletin sexuell missbraucht haben. Das Amtsgericht Würzburg verhängt eine sechsmonatige Bewährungsstrafe. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Wieder bis zu 10 000 Fans in Stadien erlaubt. Bundesweit sollen bei überregionalen Großveranstaltungen wieder mehr Zuschauer zugelassen werden, in Innenräumen maximal 4000. Der FDP-Politiker Vogel fordert einen Corona-Öffnungsplan. Zum Artikel

Wie Curevac auf die Verliererseite geriet. Die Firma aus Tübingen galt mal als großer Hoffnungsträger im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Einen Impfstoff hat Curevac bis heute nicht auf dem Markt. Kommt da noch was Zum Artikel (SZ Plus)

Eltern können bei der Impfung ihrer Kinder nicht viel falsch machen. Der Biontech-Impfstoff könnte bald für Kleinkinder zugelassen werden. Aber brauchen die ihn überhaupt? Die gute Nachricht ist: Welche Entscheidung Eltern auch immer für sich treffen, keine ist nach derzeitigem Wissensstand falsch. Zum Artikel (SZ Plus)

Das hat heute viele interessiert

War nicht so gemeint. An diesem Dienstag startet in Österreich die Impfpflicht - also ein bisschen und irgendwie. Was die Angst vor dem Volkszorn und der Druck der Wirtschaftslobby alles bewirken können. Zum Artikel

Mit Omikron infiziert - und jetzt? Immer mehr Menschen stecken sich mit der Omikron-Variante an. Wie verläuft eine Infektion? Was kann man zu Hause tun, um Beschwerden zu lindern? Und bei welchen Warnzeichen sollte man ärztliche Hilfe suchen? Zum Artikel (SZ Plus)

Was Orbán mit seinem Besuch bei Putin bezweckt. Mitten im Ukraine-Konflikt reist Ungarns Premier nach Moskau - und hält sich dort auffällig zurück. Zum Artikel

Zu guter Letzt

"Die haben uns einfach einen Elfmeter hingelegt." Der Pizzabäcker Shademan Souri aus Gießen hatte kurzfristig Ärger mit der Uefa, wegen seiner Pizza "Champignons League". Jetzt ist die Sache gegessen, und es ist glasklar, wer der Sieger ist. Zum Artikel