Nachrichten des Wochenendes kompakt:

93 Polizisten verletzt, mehr als 100 Festnahmen. Fast zwei Dutzend Demonstrationen zum 1. Mai gibt es am Samstag in Berlin, lange laufen sie friedlich. Doch am späten Abend eskaliert die Lage so heftig wie seit Jahren nicht mehr - in Neukölln, wohin geschätzt 10 000 Menschen zur traditionellen "Revolutionären 1. Mai Demonstration" gekommen waren. Zum Artikel

Exklusiv: Ermittlungen in der Aserbaidschan-Affäre weiten sich aus. Seit Monaten ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen mehrere Politiker von CDU und CSU. Für den aserbaidschanischen Autokraten Ilham Alijew sollen sie Abstimmungen im Europarat beeinflusst haben. Nach SZ-Informationen soll der CSU-Abgeordnete Eduard Lintner mindestens 3,5 Millionen Euro bekommen und das Geld dann weiterverteilt haben. Zum Artikel (SZ Plus)

Landesverbände fordern Rücktritt des DFB-Präsidenten. Nach zahlreichen Skandalen entziehen die Amateurvertreter Keller das Vertrauen. Die kürzlich erfolgte Nazi-Äußerung des Präsidenten sei "völlig inakzeptabel und macht uns fassungslos", heißt es in einer Stellungnahme. Auch mit seinem Widersacher, Generalsekretär Curtius, wollen sie nicht mehr zusammenarbeiten. Zum Artikel

Deutsche Bank muss mehr gegen Geldwäsche tun. Die Finanzaufsicht Bafin ist immer noch unzufrieden mit dem Geldinstitut. Das wird wohl auch personelle Konsequenzen haben: Nach SZ-Informationen wird Anti-Geldwäsche-Chef Wilken, der die Abteilung seit Oktober 2018 führt, seinen Posten wahrscheinlich aufgeben. Zum Artikel

Grün-schwarze Koalition steht. In Baden-Württemberg einigen sich Grüne und CDU auf ein Regierungsbündnis. Sie wollen unter anderem eine Mautpflicht für Lastwagen auf Landes- und Kommunalstraßen einführen. So gut wie jedes Projekt, das Kosten nach sich zieht, soll aber unter dem Vorbehalt stehen, dass dann auch genug Geld dafür da ist. Zum Artikel

"Mit Maaßen öffnet die CDU ihre Türen nach rechts". An der Kür des ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten zum Bundestagskandidaten der CDU in Thüringen gibt es viel Kritik - auch aus den eigenen Reihen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus:

Inzidenz liegt nun bei 146,5. In Deutschland sinkt der Inzidenzwert den sechsten Tag in Folge. Die Stadt Köln beginnt, mit mobilen Teams Bewohner in sozial benachteiligten Stadtvierteln zu impfen - dort liegen in Hochhaussiedlungen und anderen sozialen Brennpunkten die 7-Tage-Inzidenzen um das Fünf- bis Zehnfache über den Werten gutbürgerlicher Stadtteile. Zum Artikel

Australiern droht Heimkehrern mit fünf Jahren Haft. Tausende Bürger, die aus dem Corona-Hotspot Indien in ihre Heimat zurückfliegen wollen, könnten nun hart bestraft werden. Kritiker werfen der Regierung Versagen, Rassismus und den Bruch von Menschenrechten vor. Zum Artikel

Das hat am Wochenende viele interessiert

Warum die Deutschen immer weniger Sex haben. Die Welt wird freizügiger und offener, doch die Lust schwindet. Woran liegt das? Die Wissenschaft bietet überraschende Einsichten. Zum Artikel (SZ Plus)

Welle des Todes in Iran. Jeden Tag sterben in Iran Hunderte Menschen. Die US-amerikanischen Sanktionen erschweren dem Land Impfungen und die Versorgung der Patienten. Zum Artikel

Kommentar: Legal? Egal! Der österreichische Kanzler Sebastian Kurz zeigt offen, wie wenig er sich um Grundrechte und den Rechtsstaat schert. Will er damit eine Verfassungskrise provozieren? Zum Artikel

Zu guter Letzt

Irrlicht oder Ufo: Wurde der junge Johann Wolfgang von Goethe Zeuge einer Nahbegegnung der ersten Art - oder hat er gar ein unbekanntes Flugobjekt gesichtet? Zum Artikel