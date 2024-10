MEINUNG USA und Deutschland: Der Vorsatz zur Verteidigung der Freiheit ist da – die Entschlossenheit nicht (SZ Plus)

Bundesrat blockiert Teile des Sicherheitspakets. Kurz nach der Zustimmung des Bundestags lässt die Länderkammer zwar verschärfte Migrationsregeln passieren, etwa Leistungskürzungen für ausreisepflichtige Asylsuchende und eine Verschärfung des Waffenrechts. Neue Vorgaben für die Terrorismusbekämpfung lehnt der Bundesrat dagegen ab. Offenbar ist bei CDU und CSU der Ärger über jüngst vorgenommene Abschwächungen im Sicherheitspaket groß. Bundesinnenministerin Faeser nennt die Blockade der Union „verantwortungslos“. Zum Artikel

CDU, BSW und SPD stellen Pläne für mögliche Koalition in Thüringen vor. Die politisch sehr ungleichen Partner sprechen von Harmonie und pragmatischen Lösungen. Dabei geht es unter anderem um einen Richtungswechsel in der Migrationspolitik, die Schaffung einer zentralen Ausländerbehörde, den Abbau von Bürokratie und um Bildung. Den zentralen Streitpunkt, die BSW-Forderungen für einen Frieden in der Ukraine, klammern die Unterhändler vorerst aus. Zum Artikel

Beim Parteitag der Linken geht es um ihre Existenz. In Umfragen steht die Linke nur bei etwa vier Prozent, im Bundestag hat sie ihren Fraktionsstatus verloren und droht, in der politischen Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Von Freitag bis Sonntag trifft sich die Linke nun in Halle an der Saale. Dabei geht es auch um die Wahl einer neuen Parteispitze. Als neue Vorsitzende werden Ines Schwerdtner und Jan van Aken gehandelt. Zum Artikel

EXKLUSIV Mit dem Dopingfall Vuskovic gerät das ganze System in den FokusIst der Fußballprofi des HSV ein amtlich überführter Täter? Mitnichten. Die Causa geht in eine neue Runde. Im Fokus: das ganze Anti-Doping-System – und ein exklusiver Zirkel an Dopingdeutern, der sich für unfehlbar hält. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Krieg in der Ukraine: Südkorea: Nordkorea schickt Tausende Soldaten für Russland

Krieg im Nahen Osten

Auch nach Sinwar gibt es nur wenig Hoffnung auf Frieden. Nach dem Tod des Hamas-Führers Sinwar entscheidet Israels Premier Netanjahu, ob die Sorge um die Geiseln höchste Priorität erhält. Statt Diplomatie ist auch eine Eskalation denkbar, etwa mit einem israelischen Angriff auf iranische Atomanlagen oder die Ölindustrie. Wer bei der Hamas Sinwars Nachfolge antritt und wie viel Autorität dieser Mann haben wird, ist völlig offen. Zum Artikel

Hamas bestätigt Sinwars Tod. Die palästinensische Terrororganisation nennt ihren getöteten Anführer einen „Märtyrer“. Der stellvertretende Chef des Politbüros im Gazastreifen fordert den Abzug der israelischen Truppen, damit die Geiseln zurückkehren könnten. Die Kämpfe in dem Küstengebiet und in Libanon gehen unvermindert weiter. Zum Liveblog