Ampelkoalition wendet vorzeitiges Aus noch einmal ab. Die Spitzen der Regierung einigen sich auf einen Haushaltsentwurf für 2025, einen Nachtragsetat für das laufende Jahr und ein Paket zur Stärkung des Wirtschaftswachstums. Der interne Streit ist damit aber noch nicht beendet. In der SPD regt sich Widerstand dagegen, die Schuldenbremse trotz des Investitionsstaus und der Milliardenhilfen für die Ukraine uneingeschränkt einzuhalten. Zum Artikel

Dreyer sieht in den Schwierigkeiten der Ampel auch ein Persönlichkeitsproblem. Die Protagonisten in Berlin seien "sehr selbstbewusste Männer, die sehr intensiv auf ihre Wirkung in der Öffentlichkeit achten", sagt die scheidende Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. In ihrer von drei Frauen geführten Mainzer Ampelkoalition sei "die Fähigkeit mehr verbreitet, sich auch mal zurückzunehmen, dem anderen mal etwas zu gönnen". Gleichwohl habe die Berliner Ampel viel Positives auf den Weg gebracht. "Es ist einfach schlimm, dass sie es nicht schafft, sich anders darzustellen." Zum Interview (SZ Plus)

Bundesrat billigt Cannabis-Grenzwert am Steuer. Autofahrer dürfen künftig maximal 3,5 Nanogramm pro Milliliter THC im Blut haben. Außerdem wird das Bafög erhöht, die Post bekommt mehr Zeit, um Briefe zuzustellen und der Bundestag beschließt ein Gesetz, mit dem es strafbar wird, wenn Abtreibungsgegner Schwangere vor Praxen belästigen. Zum Artikel

Deutschland spielt gegen Spanien um den Einzug ins EM-Halbfinale. Die Fußball-Nationalmannschaft steht vor ihrer bislang mit Abstand schwersten EM-Prüfung. Seit 1988 hat das DFB-Team der Männer nicht mehr bei großen Turnieren gegen die Spanier gewonnen. Sollte die Mannschaft von Bundestrainer Nagelsmann in Stuttgart weiterkommen, würde am Dienstag der Sieger des Viertelfinals zwischen Portugal und Frankreich in München warten. Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen des Tages:

Krieg in der Ukraine

Orbáns Moskau-Reise löst diplomatische Krise aus. Überraschend besucht Ungarns Premierminister Kremlchef Putin. Die europäischen Partner sind empört. Mit einem größeren Zerwürfnis hätte die ungarische EU-Ratspräsidentschaft kaum beginnen können. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Diese Reise ist ein bewusster Tritt vors Schienbein der EU (SZ Plus)

Ukraine verstärkt Angriffe auf Krim. Das bekommt nicht nur die russische Zivilbevölkerung zu spüren, die auf der Halbinsel Ferien macht. Auch das Militär, das die Krim zu einem wichtigen Logistikzentrum ausgebaut hat, gerät unter Druck. Zum Artikel (SZ Plus)