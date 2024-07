Empörung über Mordkomplott gegen Rheinmetall-Chef. "Russland ist ein Terrorstaat", sagt Unions-Politiker Kiesewetter der SZ. Das Land trage den Krieg nach Europa "und greift uns an". Er und andere führende Sicherheitspolitiker fordern mehr Schutz vor russischen Agenten. So sollten keine Touristenvisa mehr pauschal an Russen ausgestellt und bestehendes diplomatisches Personal weiter ausgewiesen werden. Propagandaportale und Rekrutierungsportale müssten abgeschaltet werden. Zum Artikel

SZ-Podcast "Auf den Punkt": Die Bedrohung aus Russland wächst

EU-Kommission droht Plattform X hohe Geldstrafe an. Das frühere Twitter, in Besitz von Milliardär Musk, soll gegen eine EU-Digital-Verordnung verstoßen. Laut Kommission kann die Gestaltung der Online-Plattform Nutzer in die Irre führen. Die Art der Verifizierung von Nutzerkonten könne dazu führen, dass andere Nutzer der Plattform getäuscht werden. Zum Artikel

US-Demokraten stehen nicht mehr geschlossen hinter Bidens Kandidatur. Zwar ist die Mehrheit der demokratischen Mandatsträger offiziell weiter für ihren Spitzenmann, mindestens 16 Abgeordnete und ein Senator aber wünschen sich öffentlich einen Wechsel. Der Republikaner Trump hingegen muss kurz vor seiner Nominierung nicht mit Widerstand in seiner Partei rechnen. Zum Artikel

MEINUNG US-Demokraten: Bidens Kandidatur ist nicht mehr zu retten (SZ Plus)

EXKLUSIV Im WWF Deutschland drohen Dutzende Entlassungen. Die Naturschutzorganisation will wichtige Abteilungen wie Artenschutz und Bildung schließen – und dafür enger mit Konzernen kooperieren. Der Grund: Der Verband macht Millionenverluste. Die Mitarbeiter sind besorgt und aufgebracht. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Zerschlagung von Springer rückt näher. Künftig könnte es eine Firma für das Mediengeschäft mit Bild, Welt, Politico und Business Insider geben – und eine separate für die Internetgeschäfte. Der Finanzinvestor KKR drängt auf eine Aufteilung. "Das Modell ist sehr wahrscheinlich", sagt ein Insider. Es sei aber noch keine Entscheidung gefallen. Zum Artikel

Staatsanwaltschaft fordert Millionenstrafe für Boateng. Der ehemalige Fußballprofi solle 160 Tagessätze zu je 7000 Euro zahlen, also insgesamt 1,12 Millionen Euro. Im Prozess wegen Gewaltvorwürfen gegen Boateng spricht sein Verteidiger im Plädoyer von einer "existenzgefährdenden, medialen Vorverurteilung". Zum Artikel (SZ Plus)

Krieg im Nahen Osten

Israels Armee dokumentiert ihr Versagen beim Hamas-Überfall am 7. Oktober. In einem Bericht heißt es, nach dem Eindringen der Islamisten in den Kibbuz Be’eri habe es sieben Stunden gedauert, bis genügend Soldaten das Gelände betreten hätten. Während gut zwei Dutzend Bewohner und Sicherheitsleute gegen mehr als 300 Islamisten kämpften, warteten demnach Hunderte Soldaten vor dem Eingang auf Befehle. Die Bewohner fordern, dass die Politik und vor allem Premier Netanjahu ihr Versagen aufarbeiten.Zum Artikel (SZ Plus)

Helfer im Gazastreifen in Gefahr. Mitarbeiter von Hilfsorganisationen werden regelmäßig Opfer israelischer Angriffe, obwohl sie ihre Fahrten zuvor bei der Armee angemeldet haben. Die Unsicherheit hat Folgen: Experten sprechen längst von einer Hungersnot im ganzen Gazastreifen. Sie werfen Israel eine "vorsätzliche und gezielte Hungerkampagne gegen das palästinensische Volk" vor, und: "eine Form von völkermörderischer Gewalt". Zum Artikel (SZ Plus)

