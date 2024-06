Ukraine und EU unterzeichnen Sicherheitsvereinbarung. Die Europäische Union verpflichtet sich, das überfallene Nachbarland "langfristig" und "berechenbar" mit Munition und Waffen zu beliefern. Die militärische Hilfe solle "beschleunigt und intensiviert werden". Zudem will die EU die Ausbildung ukrainischer Soldaten ausbauen und die Zusammenarbeit zwischen der europäischen und der ukrainischen Rüstungsindustrie fördern. Zum Artikel

EU verschiebt Prioritäten von Klima zu Wirtschaft. Die Staats- und Regierungschefs legen Leitlinien für die neue EU-Kommission fest. Sie setzen einen Schwerpunkt auf Wettbewerbsfähigkeit und verabschieden sich von der vor fünf Jahren festgelegten ambitionierten Klimapolitik. Sie wird nicht als Zweck an sich angesehen, sondern zu einem der wirtschaftspolitischen Mittel, mit denen Europa seine Stellung in der Welt behaupten will. Zum Artikel

Alle Säuglinge sollen Impfung gegen RSV erhalten. Das RS-Virus kann die kleinsten Kinder schwer krankmachen und ist die häufigste Ursache für Krankenhausbehandlungen von Säuglingen. Nun empfiehlt die Ständige Impfkommission für Babys im ersten Lebensjahr die Prophylaxe durch eine passive Immunisierung mit Antikörpern. Zum Artikel

Özdemir schlägt höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch vor. Beim Bauerntag in Cottbus plädiert der Agrarminister für eine Finanzierung des Stallumbaus durch eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch. Bisher entfällt darauf der ermäßigte Satz von sieben Prozent. Die Bauern finden das nicht schlecht, Verbandspräsident Rukwied plädiert für eine Erhöhung um "zwei, drei Prozent". Zum Artikel

MEINUNG Da geht doch noch was zwischen Regierung und Landwirten (SZ Plus)

Mehr Geld für Hunderttausende Chemie-Beschäftigte. Trotz hoher Inflation einigt sich die zweitgrößte Industriebranche ohne Streiks. Die Gewerkschaft setzt nicht nur 6,85 Prozent mehr Lohn durch, sondern auch einen zusätzlichen freien Tag für ihre Mitglieder – ein tarifpolitisches Novum. Zum Artikel (SZ Plus)

Biden und Trump treffen sich zum TV-Duell. Wird sich der Präsident verhaspeln? Wird sein Vorgänger und Herausforderer vor laufenden Kameras ausrasten? Nicht die Botschaften der Kandidaten dürften bei ihrem ersten TV-Duell am frühen Morgen deutscher Zeit im Mittelpunkt stehen, sondern ihr Auftreten und das Warten auf Fehler. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV Filmverbände drängen Politik zu Reform der deutschen Filmförderung. Das aktuelle Filmfördergesetz läuft Ende des Jahres aus. In einem offenen Brief ruft ein Dutzend wichtiger deutscher Filmverbände und -institutionen dazu auf, "die Segel für eine große Reform" zu setzen. Oscar-Preisträger Edward Berger sagt, Deutschland sei im Bereich der steuerlichen Anreizmodelle "momentan nicht konkurrenzfähig" und verliere im internationalen Wettbewerb. Zum Interview (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages: