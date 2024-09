In der Ampelkoalition rumort es vernehmbar. In der SPD wird Kanzler Scholz spürbar stärker infrage gestellt. Einige sprechen von kompletter Ratlosigkeit, fehlenden Ideen und falschem Personal in der Partei. In der FDP fordert eine Gruppierung, die Koalition zu verlassen. Andernfalls solle Parteichef Lindner den Weg für Generalsekretär Djir-Sarai freimachen. Auch bei den Grünen setzt sich in weiten Teilen der Partei mittlerweile die Erkenntnis durch, dass das Projekt Ampel endgültig gescheitert ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Die CDU steckt in der Zwickmühle. Zwar haben die Konservativen die Ampelparteien deklassiert. Aber die CDU muss jetzt mit Sahra Wagenknechts Bündnis koalieren. In Thüringen wäre eine CDU-geführte Regierung sogar auf Hilfe der Linken angewiesen. Zum Artikel

CDU und BSW nähern sich an. Eine Koalition mit dem Wagenknecht-Bündnis sei nicht einfach, aber machbar, sagt der sächsische Ministerpräsident Kretschmer. Dafür müsse man erst einmal persönlich mit ihr reden, fordert Wagenknecht selbst. Zum Liveblog

BSW sieht sich als „Machtfaktor“. Regieren oder blockieren? Nach den Wahlerfolgen stellt sich die Frage, was die junge Partei damit jetzt anfängt. Parteichefin Wagenknecht stellt für mögliche Koalitionen auf Landesebene außenpolitische Forderungen, die für die CDU eigentlich unerfüllbar sind. Auch angesichts dieser Koalitionsbedingungen kommen Zweifel auf, ob das BSW wirklich in eine Landesregierung will. Zum Artikel

MEINUNG Ohne Zweifel wäre das BSW als Koalitionspartner ein enormes politisches Risiko (SZ Plus)

Nach der Wahl sind die Verhältnisse in Thüringen noch komplizierter als zuvor. Bis zum Wahltag galt das Bundesland als unregierbar – jetzt wird es noch schwieriger. Die vorläufig bitterste Pointe? Am Ende wird Ministerpräsident Ramelow womöglich mithelfen müssen, sich selbst abzulösen.Zum Artikel (SZ Plus)

Thüringen: Verfassungsrichter kann man nur noch von Höckes Gnaden werden. Ihre Sperrminorität von einem Drittel der Landtagssitze verschafft der AfD die Macht, bei wichtigen Entscheidungen künftig mitzusprechen: Etwa bei der Besetzung des Landesverfassungsgerichts, des Richterwahlausschusses und eines Gremiums, das den Verfassungsschutz kontrollieren soll. Zum Artikel (SZ Plus)

Reaktionen aus der Wirtschaft: „Das Wahlergebnis wird den Wohlstand in Sachsen und Thüringen schmälern“ (SZ Plus)

Was sonst noch wichtig ist

VW will Jobsicherung kündigen, ganze Werke könnten dichtgemacht werden. Die Lage bei Deutschlands größtem Autobauer ist offenbar so schlecht, dass der Konzern neue drastische Sparpläne für nötig hält. Eigentlich gilt für die Beschäftigten hierzulande eine Jobsicherung bis 2029 – bis dahin sind betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Doch diese Garantie will VW nun aufheben. Schon bald könnten Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren. Zum Artikel

Geiselabkommen: Biden macht Netanjahu öffentliche Ansage. Auf die Frage eines Reporters, ob der israelische Ministerpräsident genug unternehme, um ein Übereinkommen mit der Hamas zu schließen, antwortet der US-Präsident kurz und knapp mit „Nein“. Die Hoffnung sterbe aber zuletzt. Zum Nahost-Liveblog

„Würde mich nicht drücken“ – Söder bringt sich für Kanzlerkandidatur in Stellung. Beim Gillamoos in Niederbayern spricht der CSU-Chef offen über seine Ambitionen in der K-Frage. Zwischen ihm und dem CDU-Vorsitzenden Merz gebe es keinen Dissens, betont er: „Wir sind eine Achse, Merz-Söder.“ 2021 sei Armin Laschet „schlicht und einfach der falsche Kandidat“ gewesen. Zum Artikel

Nagelsmann ernennt Kimmich zum neuen DFB-Kapitän. Kurz vor den kommenden Länderspielen klärt der Bundestrainer die Frage nach einem Gündoğan-Nachfolger. Der 29-Jährige, der in der Fußball-Nationalmannschaft weiterhin als Rechtsverteidiger auflaufen soll, wird das Team am Samstag gegen Ungarn in der Nations League anführen. Stellvertreter werden Rüdiger und Havertz sein. Dem Mannschaftsrat gehören zudem Tah, Groß, Füllkrug und ter Stegen an. Zum Artikel

Ansprache von Bundestrainer Nagelsmann: Für die Nationalelf beginnt ein neuer Lebensabschnitt (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages: