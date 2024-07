Kanzler kündigt Haushalts-Entwurf bis Ende Juli an. Scholz verspricht dabei einen "Wachstumsturbo". Es werde eine "unglaubliche Belebung" der Wirtschaft geben, sagt er im Bundestag. Zum Artikel (SZ Plus)

Gleichwertigkeitsbericht: Lebensverhältnisse in Deutschlands Regionen gleichen sich an. Hausärzte, Kriminalität, Einkommen: Die Lebensverhältnisse in Deutschlands Regionen gleichen sich an, zeigt ein Bericht. Doch einige Unterschiede bleiben gravierend. Und nicht immer stimmt die gefühlte Wahrheit mit der Wirklichkeit überein. Zum Artikel (SZ Plus)

Nato kann sich nicht auf mehrjährige Ukraine-Hilfe einigen. Der scheidende Generalsekretär Stoltenberg scheitert mit seiner Idee, dauerhafte Zusagen zu machen. Im kommenden Jahr wollen die Nato-Mitglieder aber Unterstützung im Umfang von mindestens 40 Milliarden Euro leisten. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Lufthansa darf ITA Airways übernehmen. Das Projekt stand mehrfach vor dem Aus. Nach langem Prüfverfahren genehmigt die EU den Einstieg bei der italienischen Airline, unter Bedingungen. Erst müssen sich Fluggesellschaften finden, die auf bestimmten Strecken in Konkurrenz zu den beiden fliegen wollen. Zum Artikel

EXKLUSIV Spionage: Putins Männer – mit der Lizenz zum Töten? In Frankfurt am Main wird ein mutmaßliches Agententrio festgenommen, das offenbar einen Ukrainer ausforschen sollte. Die Ermittler vermuten, dass Moskau den Mann womöglich entführen lassen wollte – oder gar umbringen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Fußball-EM

Wolfsgruß bei der Fußball-EM: Eine Geste, die spaltet. Dass Merih Demiral beim Jubeln den Wolfsgruß zeigt, die Geste der türkischen Ultranationalisten, kommt in Deutschland nicht gut an. In seinem eigenen Land auch nicht bei allen. Zum Artikel (SZ Plus)

Kroos: Es droht ein innerdeutsches Melodram. Sollte Deutschland gegen Spanien verlieren, endet wohl auch die Ära der letzten verbliebenen Weltmeister im DFB-Team. Kroos glaubt nicht ans Ausscheiden. Denn "ein Spiel wie dieses wird in der Mitte entschieden" – also auf seiner Position. Zum Artikel (SZ Plus)