Von der Leyen fordert Abschiebezentren außerhalb Europas. Ein Zehn-Punkte-Plan soll helfen, die Zahl der ankommenden Migranten zu mindern und abgelehnte Asylbewerber schneller zur Ausreise zu zwingen. Die EU-Kommissionspräsidentin kündigt an, das Konzept „sicherer Drittstaaten“ im kommenden Jahr rechtlich neu zu regeln und erwähnt Abschiebezentren als „einen möglichen Schritt vorwärts“. Als Vorbild für die Auslagerung von Asylverfahren gilt das Abkommen von Italiens Regierungschefin Meloni mit dem EU-Beitrittsland Albanien. Zum Artikel

Gesetzlich Versicherte müssen 2025 deutlich mehr zahlen. Die Kosten im Gesundheitssystem klettern rasant. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag, der auf den Beitragssatz von 14,6 Prozent geschlagen wird, steigt im kommenden Jahr auf einen Rekordwert. Noch nie seit der Wiedervereinigung sind die Beiträge für die gesetzlichen Krankenkassen im Durchschnitt so stark gestiegen. Zum Artikel (SZ Plus)

Jugendliche in Deutschland interessieren sich stärker für Politik als vor fünf Jahren. Der Shell-Studie zufolge ist die Jugend nicht pauschal nach rechts gerückt. Die große Mehrheit stehe der deutschen Demokratie und dem Staat positiv gegenüber. Die größte Angst hätten die Befragten vor einem Krieg in Europa. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutsche und Italiener bauen zusammen Panzer. Die Konzerne Rheinmetall und Leonardo tun sich zusammen, um eine international bedeutende Rüstungsallianz zu schmieden. Die ersten Panzer könnten bereits in zwei Jahren an die italienische Armee geliefert werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Arbeitgeber bieten mehr Gehalt für Millionen Metaller. Autokonzerne und andere Arbeitgeber der Branche offerieren in zwei Stufen 3,6 Prozent mehr Geld, um große Streiks zu verhindern. In der aktuellen Lohnrunde handeln die Arbeitgeber damit schneller als bei der vergangenen vor zwei Jahren. Damit verbindet sich auch die Hoffnung, die Streiks insgesamt zu begrenzen. Ende des Monats läuft die Friedenspflicht aus, dann kann die IG Metall mit ersten Arbeitsniederlegungen beginnen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Voraussetzung für Organspende: FDP will Todesdefinition um Herz-Kreislauf-Stillstand erweitern

Allbright-Studie zu Frauen in Führung: Für Top-Managerinnen sind britische Firmen die bessere Wahl