EXKLUSIV Mützenich wirft Lindner im Haushaltsstreit "unverantwortliches" Handeln vor. Nachdem der Finanzminister wegen verfassungsrechtlicher Bedenken über Teile des Bundeshaushalts noch einmal neu verhandeln will und Kürzungen im Sozialbereich vorschlägt, sieht die SPD-Bundestagsfraktion eine schwere Belastungsprobe für die Ampelkoalition. Der Fraktionschef wehrt sich insbesondere dagegen, dass das Parlament nun die Probleme lösen soll. Zum Artikel (SZ Plus)

Kreml bestätigt: Tiergarten-Mörder ist FSB-Agent. Wadim Krasikow habe in einer auf Anti-Terror-Einsätze spezialisierten Einheit des russischen Inlandsgeheimdienstes gearbeitet. Präsident Putin umarmt den verurteilten Mörder nach dessen Rückkehr nach Russland. Der Gefangenenaustausch ist ein Triumph für den Kremlchef. Putin sendet das Signal an alle verdeckt im Ausland für ihn arbeitenden Russen: Wenn sie geschnappt werden, wird sich der Kreml schon um sie kümmern. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Pro und Contra zum Gefangenenaustausch: ist der Deal ekelhaft, aber unabdingbar oder ein großer Fehler? (SZ Plus)

Einiges spricht dafür, dass Netanjahu die gezielte Konfrontation sucht. Israels Premier könnte durchaus Interesse an einem baldigen direkten und offenen Kriegseintritt Irans haben. Er warnt seit Langem vor einer iranischen Atombombe. Um es mit dem Regime und dessen Unterstützern militärisch aufzunehmen, ist Israel aber womöglich zu schwach und könnte deshalb versuchen, die USA mit hineinzuziehen. Präsident Biden kann ihn in seiner verbleibenden Amtszeit kaum noch daran hindern. Zum Artikel (SZ Plus)

MEINUNG Gestalter oder Zuschauer? Von Nahost über Russland bis China wird die Schwäche der USA ausgenutzt (SZ Plus)

Gewalt im Kaschmir-Konflikt flammt in bislang vergleichsweise ruhigen Gebieten auf. Die Sicherheitslage im Gebiet Jammu, das sich südlich des Kaschmirtals erstreckt, verschlechtert sich drastisch. Allein im Juli wurden einem Bericht zufolge bei mehreren Attacken elf Soldaten in Jammu und Kaschmir getötet. Wer dahintersteckt, ist unklar. Das Timing der Angriffe nährt Vermutungen, dass extremistische Kräfte versuchen, geplante Wahlen zu stören oder zu verhindern. Zum Artikel (SZ Plus)

Adele-Konzertreihe in München beginnt. Die britische Sängerin gibt an diesem Freitag das erste ihrer zehn Konzerte in einem eigens für sie erbauten Pop-up-Stadion. Schon Stunden vorher strömen die ersten Fans zum Eingang. Sorgen bereitet die Regenvorhersage. Die Landeshauptstadt erwartet, dass durch die Shows mehr als eine halbe Milliarde Euro in die Region fließen. Der Bayerische Journalisten-Verband hält das Verbot von Pressefotos von dem Konzert für "völlig inakzeptabel". Zum Liveblog

Weitere wichtige Themen des Tages

Kriselnder Halbleiter-Pionier: Intel will weltweit etwa 15 Prozent der Stellen streichen

Olympische Spiele

Deutsche Springreiter verpassen überraschend Medaille. Als Favorit auf Gold scheitert die Equipe im Finale deutlich. Nach acht Strafpunkten muss sie sich mit Platz fünf begnügen. Die letzte Medaillenhoffnung ruht auf dem Einzelwettbewerb. Zum Artikel

Kroppen und Unruh gewinnen Silber im Bogenschießen. Das deutsche Mixed-Team macht im Bogenschießen kaum Fehler. Erst im Finale sind die Topfavoriten aus Südkorea nicht zu schlagen. Zum Artikel

EXKLUSIV Israelischer Sportler spricht über Morddrohungen und Hassbotschaften. Olympiateilnehmer Cheruti wurde vor den Sommerspielen mit dem Tod bedroht. Sein E-Mail-Konto sei gehackt worden und alle Handy-Kontakte hätten Einladungen zu seiner Beerdigung erhalten. In Sozialen Medien habe er viele Hassnachrichten bekommen. Zum Artikel