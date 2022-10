SZ am Morgen

Von Laurenz Gehrke

Lula wird Brasiliens nächster Präsident. Der linke Politiker, der noch vor drei Jahren wegen Korruptionsvorwürfen in einer Gefängniszelle saß, feiert ein dramatisches Comeback. In der Stichwahl besiegt er den Amtsinhaber Bolsonaro mit weniger als zwei Prozentpunkten Vorsprung. Zum Artikel (SZ Plus)

Verifizierte Accounts bei Twitter sollen Geld kosten. Tesla-Chef Musk will nach der 44 Milliarden Dollar teuren Twitter-Übernahme offenbar mit der Überprüfung von Nutzern Geld verdienen. Bis zu 19,99 Dollar im Monat sind im Gespräch. Zum Artikel

Mehr als 130 Tote nach Einsturz einer Fußgängerbrücke in Indien. Hunderte werden noch vermisst. Die rund 150 Jahre alte Hängebrücke über den Fluss Machchhu war erst vor wenigen Tagen wiedereröffnet worden. Zum Zeitpunkt des Unglücks befinden sich viele Menschen auf dem Bauwerk, das auch eine Touristenattraktion ist. Zum Artikel

Fußball-Bundesliga: Schalke unterliegt Freiburg. Schalkes neuer Trainer Reis muss beim 0:2 gegen Freiburg feststellen, dass ihn bei seinem neuen Arbeitgeber noch viel Arbeit erwartet. Torschütze Grifo trifft in der 45. und 61. Minute. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Krieg in der Ukraine

UN: Getreidefrachter sollen weiter übers Schwarze Meer fahren. Trotz der russischen Aussetzung des Abkommens zum Export von Getreide aus der Ukraine sollen am Montag zwölf Schiffe durch den Korridor im Schwarzen Meer in Richtung Istanbul aufbrechen, vier in entgegengesetzte Richtung. Die russische Delegation sei darüber informiert worden. Zum Liveblog über den Krieg