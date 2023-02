Von Nadja Lissok

Nachrichten kompakt

Kabelpanne legt Lufthansa lahm. Die Fluglinie musste zahlreiche Flüge annullieren, darunter zeitweise alle Verbindungen ab Frankfurt. Der Frankfurter Flughafen war auch für alle anderen Fluggesellschaften stundenlang gesperrt. Der Grund: Bei Bauarbeiten der Deutschen Bahn war ein Kabel durchtrennt worden. Zum Artikel

Schottische Regierungschefin Sturgeon tritt zurück. Die SNP-Politikerin will auch den Parteivorsitz aufgeben. Die Gründe für ihren Rücktritt seien nicht die aktuellen politischen Herausforderungen, sondern persönliche. Ihr fehle die Kraft, das Amt in der Weise auszufüllen, die es verdiene, sagt sie. Bis ein Nachfolger gefunden sei, bleibe sie im Amt. Zum Artikel

Mutmaßlicher "Reichsbürger" nach Deutschland ausgeliefert. Zwei Monate nach der Razzia gegen ein mutmaßliches "Reichsbürger"-Netzwerk, das die Bundesregierung mit Waffengewalt stürzen wollte, wird Maximilian E. aus Italien nach Deutschland überstellt. Der ehemalige Bundeswehr-Oberst soll zum harten Kern der Gruppe gehört haben. Mittlerweile ermittelt der Generalbundesanwalt gegen 55 Beschuldigte. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV EU will weitere Exporte nach Russland stoppen. Die EU-Mitgliedstaaten beraten über das zehnte Sanktionspaket. Es sieht weitere Handelsbeschränkungen vor, zum Beispiel soll der Export von Gummi, Asphalt, Lastwagen und Baumaschinen verboten werden. Das könnte auch deutsche Auto- und Maschinenbaukonzerne treffen. Außerdem könnte der Zugriff auf eingefrorene russische Vermögen erleichtert werden. Zum Artikel

WHO spricht von schlimmster Naturkatastrophe in der Region seit einem Jahrhundert. Die Weltgesundheitsorganisation drängt auf weitere Hilfe für Betroffene des Erdbebens in der Türkei und in Syrien. Etwa 26 Millionen Menschen brauchen laut Schätzungen Unterstützung. Die Zahl der Toten liegt mittlerweile bei mehr als 40 000. Zum Artikel

Pistorius hält Debatte zur allgemeinen Dienstpflicht für "wertvoll". Eine allgemeine Dienstpflicht hieße, dass junge Menschen nicht nur in der Bundeswehr dienen, sondern auch den Katastrophenschutz oder Rettungsdienste unterstützen könnten. Pistorius fordert in einem Interview aber keine "Reaktivierung der Wehrpflicht", obwohl er deren Aussetzung vor einigen Wochen als Fehler bezeichnet hatte. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war