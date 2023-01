von Nadja Lissok

Nachrichten kompakt

Lützerath ist so gut wie geräumt. Viele Klimaaktivisten haben den Ort laut Polizei freiwillig verlassen. Nur einige halten sich noch in Baumhäusern, auf Hochsitzen und Dächern auf. Sie müssen einzeln weggetragen werden. Die Protestierenden setzen nun auf ein Ausweichcamp, eine geplante Großkundgebung am Samstag - und die prominente Unterstützerin Greta Thunberg, die am Nachmittag eintraf. Zum Artikel

Vom 2. Februar an gibt es keine Maskenpflicht mehr im Fernverkehr. Dann gilt die Maskenpflicht bundesweit lediglich noch in Kliniken, Pflegeheimen und Arztpraxen. Im öffentlichen Nahverkehr wurde die Maskenpflicht in drei Ländern bereits abgeschafft, weitere planen eine Aufhebung. Besonders die FDP hatte sich für ein Ende der Maskenpflicht stark gemacht. Zum Artikel

Anne Will hört Ende 2023 mit ihrer Talkshow auf. Der Vertrag läuft aus und wird nicht verlängert. Nach 16 Jahren wird damit die laut NDR meistgesehene politische Diskussionssendung im deutschsprachigen Fernsehen enden. Eine mögliche Nachfolge für das Sonntagabend-Format ist noch nicht bekannt. Zum Artikel

Letzter Rettungsversuch für den "Puma". Im Verteidigungsministerium haben Vertreter der Rüstungsindustrie mit Ressortchefin Christine Lambrecht (SPD) und Generalinspekteur Eberhard Zorn diskutiert, wie sie den angeschlagenen Schützenpanzer doch noch einsatzfähig bekommen. Industrie und Heer sollen nun gemeinsam weiter am Puma arbeiten, bis er zuverlässig läuft. Zum Artikel

Wirtschaft ist 2022 um 1,9 Prozent gewachsen. Trotz des Krieges, in dessen Verlauf Russland seine Gaslieferungen eingestellt und so maßgeblich für die höchste Inflation seit Jahrzehnten gesorgt hat, wächst die deutsche Wirtschaftsleistung. Die negativen Prophezeiungen sind nicht eingetreten, weil die Deutschen auch zu gestiegenen Preisen viel konsumieren. Zum Artikel

MEINUNG Die Regierung muss die Industrie weiterhin stützen (SZ Plus)

Russische Mediziner sorgen sich um Kremlkritiker Alexej Nawalny. Der prominente Oppositionelle ist in einer Strafzelle schwer erkrankt. Hunderte Ärzte in Russland haben "ein Ende der Misshandlung" gefordert. Nawalnys Anwälte machen Nachrichten publik, in denen er die Umstände im Gefängnis schildert. Zum Artikel (SZ Plus)

