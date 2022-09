Nachrichten am 05. September 2022

SZ am Abend

Nachrichten am 05. September 2022

Von Christina Rebhahn-Roither

Nachrichten kompakt

Liz Truss wird Nachfolgerin von Boris Johnson. Die bisherige Außenministerin wird nun sowohl Parteichefin der Konservativen als auch Premierministerin Großbritanniens. In einer Abstimmung setzt sie sich gegen den ehemaligen Finanzminister Rishi Sunak durch. Truss war die klare Favoritin bei der Wahl. Zum Artikel

Steinmeier bittet die Angehörigen der Opfer um Vergebung. Am Jahrestag des Anschlags von 1972 in München entschuldigt sich der Bundespräsident bei den Angehörigen der Opfer für die Fehler der Polizei. Er übernimmt auch Verantwortung für "Jahrzehnte des Schweigens und Verdrängens" auf deutscher Seite. Erst vor wenigen Tagen haben sich Hinterbliebene und Bundesregierung auf eine Entschädigung geeinigt. Zum Artikel

Historischer Liveblog zu Olympia 1972: Befreiungsversuch scheitert - weil alle Welt zusieht

Saporischschja erneut notabgeschaltet. Im von Russland besetzten südukrainischen Atomkraftwerk sind infolge von Beschuss erneut alle Reaktoren heruntergefahren worden. Zur Beobachtung der Sicherheitslage befinden sich aktuell zwei Experten der Internationalen Atomenergieorganisation im Kraftwerk. Zum Liveblog

Bayern weigert sich für Nachfolger des Neun-Euro-Tickets zu bezahlen. Die CSU-geführte Staatsregierung will kein Geld für ein Nachfolgeangebot zum ausgelaufenen Neun-Euro-Ticket ausgeben - auch wenn sich der Bund mit 1,5 Milliarden Euro beteiligt. Die Ampelkoalition hatte angekündigt, das Ticket solle einen bundesweit gültigen Nachfolger bekommen. Zum Artikel

Was außerdem noch wichtig war

Alles zur Energiekrise

Ergebnis des Strom-Stresstests - zwei AKWs sollen in Reserve bleiben. Eigentlich wäre Ende dieses Jahres Schluss mit der Atomkraft. Union und FDP fordern den Weiterbetrieb. Nun hat Wirtschaftsminister Habeck das Ergebnis des Strom-Stresstests vorgelegt. Das AKW Isar 2 und das AKW Neckarwestheim sollen bis April 2023 in Reserve bleiben. Zum Artikel

EXKLUSIV Lindner verlangt Weiterbetrieb der drei deutschen Atomkraftwerke bis mindestens 2024. Der FDP-Chef will durch den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke - den seine Partei unabhängig vom Ergebnis der Prüfung möchte - den Strompreis senken. "Wir sollten nicht zu wählerisch sein, sondern alles ermöglichen, was uns physikalisch und ökonomisch das Leben leichter macht", fordert der FDP-Chef. Zum Artikel

Das hat heute viele Leser interessiert

MEINUNG Freiburg macht alles richtig. Der Sportclub hat den FC Bayern von der Tabellenspitze vertrieben - und ist der härteste Widersacher der notorischen Neider, Besserwisser und Misanthropen im deutschen Fußball. Zum Artikel

Landtagswahl in Niedersachsen: Im Zeichen der Krise. Die steigenden Energiepreise sind das Thema Nummer eins bei der Landtagswahl in Niedersachsen. In den Umfragen liegt die regierende SPD vorn. Und die FDP hat ein Problem. Zum Artikel

Profite an der Grenze des Lebens. Werden in Deutschland Kinder früher auf die Welt geholt, weil es sich finanziell lohnt? Im Krankenhaus geht es zu oft um Geld - und nicht um Gesundheit. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Kein Turnier ohne Bier! Der Fußball-Weltverband hat gute Nachrichten: Fans dürfen auch in Katar saufen, solange sie die lokale Kultur respektieren. Ein Offener Brief der Fifa an die Fans liegt der SZ vorab vor. Zur Glosse