Lindner kündigt "wuchtiges Entlastungspaket" an. Zwei Tage lang hat das Kabinett gerungen, nun präsentieren Kanzler, Vizekanzler und Finanzminister die Ergebnisse. Wirtschaftsminister Habeck verspricht, die hohen Energiepreise zu drosseln. Außerdem soll es ein Entlastungspaket geben, zielgerichtet für jene Menschen, für die die hohen Preise eine schwere Belastung darstellen. Doch die Ankündigungen des Trios bleiben sehr unkonkret. Zum Artikel

Grünen-Politiker Hans-Christian Ströbele ist tot. Er war Revoluzzer, RAF-Anwalt und Mitbegründer der Grünen. Bei den Grünen war Ströbele, insbesondere zu Zeiten der rot-grünen Koalition unter Gerhard Schröder, stets ein kritischer Geist. 2002 gewann er als erster Grüner ein Direktmandat und wurde so zur Parteilegende. Seine Markenzeichen waren ein roter Schal, leuchtend weiße Haare und sein Fahrrad. Nun ist er im Alter von 83 Jahren gestorben. Zum Artikel

EXKLUSIV Bundeswehr muss auf Ausrüstung warten. Verteidigungsministerin Lambrecht hat im März versprochen, schnell neue Schutzwesten, Nachtsichtgeräte und Funkgeräte zu besorgen. Knapp ein halbes Jahr später ist von den angesprochenen Ausrüstungsgegenständen noch nichts in der Truppe angekommen. Zum Artikel

Bundesregierung und Hinterbliebene einigen sich auf Entschädigung. Kurz vor dem 50. Jahrestag des Olympia-Attentats 1972 erzielen beide Seiten eine Einigung. Deutschland wird dem Vernehmen nach insgesamt 28 Millionen Euro an die Angehörigen zahlen. Davon sollen mindestens 20 Millionen vom Bund kommen, den Rest wollen das Land Bayern und die Stadt München beisteuern. Die Angehörigen wollen nun auch an der Gedenkfeier am Montag in Fürstenfeldbruck teilnehmen. Zum Artikel

Pro: Das Neun-Euro-Ticket braucht einen Nachfolger. Das Angebot war nicht nur gut gemeint, sondern es hat gezeigt, was möglich ist: öffentlicher Nahverkehr einfach und günstig. 52 Millionen verkaufte Tickets in den drei Monaten, genutzt haben es Umfragen zufolge auch viele Menschen, die zuvor selten oder nie Bus und Bahn gefahren sind. Heute endet das Angebot. Argumente für eine Fortsetzung. Zum Artikel (SZ Plus)

EU setzt Visa-Abkommen mit Russland aus. Die Strafmaßnahme kündigt der EU-Außenbeauftragte Borrell nach Beratungen der Außenminister in Prag an. Die deutschen Gasspeicher füllen sich schneller als erhofft, das Ziel einer Auslastung von 85 Prozent im Oktober dürfte bereits Anfang nächsten Monats erreicht werden. Alle Entwicklungen im Liveblog

Andrea Petcovics letzter Tanz. Die Tennisspielerin verliert ihr letztes Spiel bei den US Open - und nimmt ihre Zuhörer danach noch einmal tief mit hinein in ihre Gedankenwelt. Das ist es, was diese Sportlerin immer ausgezeichnet hat. Zum Artikel

Das hat heute viele interessiert

Vom unerfüllten Traum, eine Diktatur zu demokratisieren. Er hat den Kalten Krieg beendet, die Wiedervereinigung ermöglicht - und sich selbst als Führer eines Weltreichs abgeschafft. Nun ist Michail Gorbatschow im Alter von 91 Jahren gestorben. Zum Artikel (SZ Plus)

Bäng Bäng. Jella Haase geht in der Netflix-Serie "Kleo" als Stasi-Killerin auf Rachefeldzug. Warum das mehr ist als nur eine schillernde Hommage an die wütende Frau. Zum Artikel

"Wegen Mendys Reichtum und Status waren andere bereit, ihm zu besorgen, was er wollte". Hat Benjamin Mendy, Profi von Manchester City, systematisch Frauen vergewaltigt? Vor Gericht beteuert der Franzose seine Unschuld - es steht Aussage gegen Aussage. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Bahnbrechende Schenkelklopfer. Die Deutsche Bahn haut Witze in einem Takt heraus, den man sich für manche Zugverbindung wünschen würde. Taugt Humor als Mittel der Krisenkommunikation? Zum Artikel