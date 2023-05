Von Nadja Lissok

Nachrichten kompakt

Lindner muss China-Reise verschieben. Eigentlich wäre der Finanzminister am Dienstagabend zu Gesprächen in die Volksrepublik geflogen. Das chinesische Finanzministerium habe das Treffen mit seinem Kollegen aber kurzfristig "aus terminlichen Gründen" abgesagt, teilte Lindners Ministerium mit. Zum Artikel

Chinas Behörden gehen unter dem Deckmantel "nationale Sicherheit" gegen ausländische Firmen vor (SZ Plus)

Mehr als 80 Prozent der Arbeitnehmer wollen die Viertagewoche. Eine deutliche Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland will kürzer arbeiten, ohne auf Gehalt zu verzichten. Das ergab eine repräsentative Umfrage der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung. Die meisten Befürworter der Viertagewoche gaben an, dass sie gerne mehr freie Zeit hätten. Zum Artikel (SZ Plus)

Wahlkampf in der Türkei: Steinwürfe gegen die Opposition. Wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl verschärft das Regierungslager um Präsident Erdoğan die Rhetorik. Immer wieder werden Verschwörungserzählungen gestreut, nach denen die Opposition aus dem Ausland gesteuert sei. Der oppositionelle Politiker Ekrem İmamoğlu wird bei einer Kundgebung mit Steinen beworfen. Zum Artikel

Zahl der Einkommensmillionäre steigt. Rund 27 000 Menschen in Deutschland verdienten 2019 mehr als eine Million Euro. Damit gab es 4,6 Prozent mehr Einkommensmillionäre als im Vorjahr. Am höchsten ist die "Millionärsdichte" in Hamburg und Bayern. Gleichzeitig wächst in der Gesellschaft die Armut. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

Kiew wurde im Mai bereits vier Mal massiv mit Drohnen angegriffen. Allein in der Nacht zum Montag ließ Russland mehr als 30 bombenbestückte Shahed-136-Drohnen iranischer Bauart auf die ukrainische Hauptstadt fliegen - die Ukrainer schossen sie ihrer Darstellung zufolge alle ab. Mit den gelieferten Patriot-Flugabwehrraketensystemen können sie sich besser schützen. Zum Artikel (SZ Plus)

Deutschland beherbergt die meisten Ukraine-Flüchtlinge innerhalb der EU. Mit inzwischen 1,07 Millionen Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine hat Deutschland mehr Menschen Zuflucht geboten als jedes andere Land in der Europäischen Union. Zum Liveblog

Was außerdem noch wichtig war