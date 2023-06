von Nadja Lissok

Nachrichten kompakt

Lindner: "Die FDP geht eigenständig in Wahlen". Die FDP wird ohne Koalitionsaussage in die nächste Bundestagswahl gehen, macht Parteichef Lindner im SZ-Interview deutlich. Über die koalitionsinternen Auseinandersetzungen rund um das Heizungsgesetz sagt der Bundesfinanzminister, die FDP insgesamt habe "Korrekturbedarf" gesehen. Den Zustand der Koalition hält er nicht für kritisch. Zum Interview (SZ Plus)

Gewaltiger Felssturz verschont Schweizer Bergdorf Brienz. Schon lange bedrohen riesige abrutschende Felsmassen den Ort. Nun liegt eine Straße oberhalb des Dorfes meterhoch unter Schutt. Da unklar ist, ob noch mehr Gestein abrutscht, können die vor Wochen fortgezogenen Bewohner erst einmal nicht in ihr Dorf zurückkehren. Zum Artikel (SZ Plus)

Tour de Suisse: Radprofi Gino Mäder stirbt nach schwerem Sturz. Der 26 Jahre alte Schweizer war am Donnerstag auf der fünften Etappe der Tour de Suisse in eine Schlucht gestürzt und musste vor Ort wiederbelebt werden. Im Krankenhaus erlag Mäder seinen Verletzungen. Zum Artikel

Zwei-Prozent-Ziel der Nato soll verbindliches Minimum werden. Wie viel die Nato-Länder für ihre Verteidigung auszugeben haben, ist nur vage formuliert. Vor allem die USA, die baltischen und osteuropäischen Länder, die jetzt schon deutlich mehr als zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in ihr Militär investieren, wollen beim nächsten Nato-Treffen in Vilnius eine verbindlichere Formulierung festlegen. Zum Artikel

Krieg in der Ukraine: Massive Angriffe während afrikanischer Friedensbemühungen. Mehrere Staatschefs reisen für einen Vermittlungsversuch in die Ukraine. Kurz nach der Ankunft fliegen offenbar Hyperschallraketen und Marschflugkörper auf Kiew zu. Russlands Präsident Putin will wohl bald in die Türkei reisen. Zum Liveblog

Was außerdem noch wichtig war