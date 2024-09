Israel greift Beirut an - 140 Hisbollah-Geschosse über Nordisrael. Der Luftangriff der israelischen Armee galt wohl einem hochrangigen Kommandeur der Hisbollah, Ibrahim Akil. Ob er ums Leben kam, ist unklar. Auch aus Libanon sind am Nachmittag zahlreiche Raketen auf den Norden Israels abgefeuert worden. Zum Artikel (SZ Plus)

Mercedes erwartet weniger Gewinn. Der Autohersteller hat, wie BMW vor einiger Zeit, eine "Gewinnwarnung" ausgesprochen: Der Gewinn werde signifikant niedriger ausfallen als man bisher angenommen hatte. Bei Mercedes resultieren die Probleme hauptsächlich aus dem schwächelnden China-Geschäft und dem Rückgang des Luxussegments. Zum Artikel (SZ Plus)

EXKLUSIV RAF-Ermittlungen gegen Daniela Klette: Zweifel am Vorwurf der Mordversuche. Die Staatsanwaltschaft will der mutmaßlichen RAF-Terroristin Daniela Klette versuchte Morde nachweisen. Gelingt das, könnte sie zu lebenslänglicher Haft verurteilt werden. Als Beweis führt die Staatsanwaltschaft Schüsse bei Überfällen auf Geldtransporte an. Ein Blick in die Akten zeigt allerdings: Die Schüsse gingen, bis auf einen, alle in die Luft oder in den Boden, waren also nur Warnschüsse. Zum Artikel (SZ Plus)

Von der Leyen will Ukraine Kredit in Höhe von 35 Milliarden Euro geben. Die Kommissionspräsidentin kündigt bei ihrem Besuch in Kiew an, dass die Ukraine ein weiteres Darlehen von der EU bekommen soll, um den finanziellen Kollaps des Staates zu verhindern. Von der Leyen umgeht damit eine mögliche ungarische Blockade des gemeinsam mit den USA geplanten Hilfskredits. Zum Artikel

Studie: Bei der Polizei wächst die Ablehnung von Minderheiten. Unter den Beamten werden autoritäre Denkmuster populärer und die Bereitschaft wächst, Muslime und Obdachlose herabzusetzen. Das zeigt eine Untersuchung der Deutschen Hochschule der Polizei. Die Zustimmung zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung werde bei der Polizei aber "mehrheitlich" geteilt, menschenfeindliche Einstellungen zeige nur eine Minderheit. Zum Artikel

MEINUNG Die Polizei braucht mehr innere Führung (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages