Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Carim Soliman

Nachrichten kompakt

Folterer für Assad-Regime zu lebenslanger Haft verurteilt. Der syrische Staat unter Diktator Assad folterte während des Bürgerkriegs systematisch Gefangene. Das Oberlandesgericht Koblenz hat nun geurteilt, dass Anwar R. von 2011 bis 2012 maßgeblich daran beteiligt war. Wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Tateinheit mit 27-fachem Mord und weiteren Vergehen wie Vergewaltigung muss er lebenslang in Haft. R. hatte auf Freispruch plädiert. Er war 2014 durch Kontakte in der syrischen Opposition durch ein humanitäres Visum nach Deutschland gekommen und lebte bis zu seiner Verhaftung 2019 in Berlin. Zum Artikel

Insolvenzverwalter verklagt Ex-Wirecard-Manager auf 140 Millionen Euro Schadensersatz. Die Klage richtet sich unter anderem gegen den untergetauchten Jan Marsalek und Markus Braun. Braun sitzt seit eineinhalb Jahren in Untersuchungshaft, weil er wegen schwerer Wirtschaftsdelikte im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal verdächtigt wird. Konkret geht bei dem Schadensersatz um Geld aus hohen Krediten, die Wirecard dem Unternehmen Ocap gewährt hat. Damit sollten Handelsgeschäfte vorfinanziert werden. Stattdessen versickerte das Geld offenbar in dunklen Kanälen. Wie bisher alle im Zusammenhang mit dem Wirecard-Skandal bestreitet Braun auch die Vorwürfe bezüglich Ocap. Zum Artikel (SZ Plus)

Biden will Sanktionen wegen Nord Stream 2 verhindern. Republikaner im US-Senat planen Sanktionen gegen alle, die an der Erdgaspipeline beteiligt sind, unter anderem Deutschland. Sie sehen in dem russischen Projekt ein geostrategisches Manöver, das es zu stoppen gilt. Die Ansicht teilen Präsident Biden und seine Parteikollegen von den Demokraten zwar. Aber um die Beziehungen zum wichtigen Partner Deutschland nicht zu belasten, haben die demokratischen Senatoren nun ein abgeschwächtes Sanktionsgesetz formuliert. Zum Artikel

Regisseur Herbert Achternbusch ist tot. Wer ihn beim Flanieren in der Münchener Innenstadt antraf, durfte sich auf ein garantiert kurioses Gespräch freuen. Vorausgesetzt, Achternbusch war bei guter Laune. Der Regisseur und Schriftsteller war ein Genie seiner Fächer und ein Querdenker - im positiven Sinne, wie man ihn noch aus Zeiten vor der Pandemie kennt. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Lauterbach appelliert im Bundestag an die Ungeimpften. Der Gesundheitsminister wirbt in einer Rede im Bundestag noch einmal für die Impfpflicht. Er betont den solidarischen Aspekt der Impfung, dass jeder durch sie auch andere schützen könne. Dennoch warnt er vor der Einstellung, Ungeimpfte hätten ihr Recht auf Schutz verwirkt. Dies sei unethisch und gefährde den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Zum Artikel (SZ Plus)

Fragen und Antworten zur Empfehlung der Stiko für den Booster ab zwölf Jahren. Die Ständige Impfkommission hat sich dafür ausgesprochen, dass Kinder und Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren eine Auffrischungsimpfung erhalten. Endgültig ist die Empfehlung erst nach einem sogenannten Stellungnahmeverfahren. Bisher können die Länder darüber entscheiden, ob sie den Booster für die Altersgruppe freigeben. Zum Artikel

Das hat heute viele interessiert

"Wir brauchen ein Bollwerk gegen Omikron." Carsten Breuer leitet den Corona-Krisenstab der Bundesregierung. Ein Gespräch über knappe Testkapazitäten, die Stärken und Schwächen des deutschen Pandemiemanagements und darüber, wie er sich als Generalmajor im Kanzleramt fühlt. Zum Artikel (SZ Plus)

900 Euro brutto pro Bachelorarbeit für die Ghostwriterin. Sie hat Uniarbeiten für andere Studierende geschrieben, um sich Geld dazuzuverdienen. Ein schlechtes Gewissen hatte sie dabei nie. Zum Artikel

Tod eines Medizinstudenten. Der 20 Jahre alte Türke Enes Kara hat sich das Leben genommen, weil er die tägliche Indoktrination im Wohnheim einer islamisch-fundamentalistischen Gruppe nicht länger ertrug. Nun erlebt das Land einen Aufschrei gegen die mächtigen Organisationen. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

"Natürlich kann ich das Geld sehr gut brauchen." Tina Ruland geht aus finanziellen Gründen ins Dschungelcamp, Heidi Klum glaubt an die Kraft ihrer Stimme, und Mark Wahlberg fordert zum Tequila-Kampf heraus. Zum Artikel