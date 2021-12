Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Julia Hippert

Das Wichtigste zum Coronavirus

Lauterbach schließt Weihnachts-Lockdown aus. "Nein, einen Lockdown wie in den Niederlanden vor Weihnachten - den werden wir hier nicht haben", sagt der Gesundheitsminister in der ARD-Sendung Bericht aus Berlin. Doch der Druck auf die neue Bundesregierung wächst. Der neue Corona-Expertenrat sieht "Handlungsbedarf" bereits für die kommenden Tage. Zuvor haben die Gesundheitsminister der Länder eine Verschärfung der Corona-Einreiseverordnung gefordert. Mehr dazu von Henrike Roßbach

Corona in Großbritannien: Und noch eine Krise für Boris Johnson. Omikron wütet auf der Insel, besonders London ist betroffen. Der von Johnson mit der Aufklärung regelwidriger Zusammenkünfte in Downing Street im vergangenen Jahr beauftragte Staatssekretär Simon Case tritt zurück. Kurz vorher war publik geworden, dass Case bei einer weiteren Feier am Regierungssitz nicht nur kurz selbst zugegen gewesen sein soll: Er war offenbar der Gastgeber. Und nun erklärt auch noch Johnsons Brexit-Minister seinen Rücktritt. Die Einzelheiten von Michael Neudecker (SZ Plus)

Niederlande gehen erneut in den Lockdown. Die Regierung ergreift Vorsichtsmaßnahmen, um die weitere Ausbreitung der Omikron-Variante einzudämmen. Bis zunächst 14. Januar müssen fast alle Geschäfte, Gaststätten, Kultur- und Sporteinrichtungen, Friseure, Saunen sowie alle Bildungseinrichtungen schließen. Ein Haushalt darf sich drinnen wie draußen nur mit maximal zwei Personen treffen, an Weihnachten und zu Silvester sind es vier. Die Details von Thomas Kirchner

Das Wochenende kompakt - Was außer dem Coronavirus noch wichtig war

Was Merz für die Ampel bedeutet. Gegenüber den Regierungsparteien kündigt der CDU-Politiker eine härtere Gangart an. Merz wirft Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) überzogene Besorgnis vor. Der FDP hält der designierte CDU-Vorsitzende vor, mit ihrem Nachtragshaushalt Wahlversprechen gebrochen zu haben. Den Kontakt zur CSU will Merz verbessern. Mehr dazu von Constanze von Bullion

Lindner: Steuererklärungen sollen einfacher und digitaler werden. Dazu sollen die Erklärungen den Steuerzahlern so angeboten werden, dass Daten, über die die Behörden bereits verfügen, in den Erklärungen bereits enthalten sind. Das kündigte der FDP-Vorsitzende in den Zeitungen der Funke Mediengruppe an. Ausgaben für das Home-Office sollen auch nach der Pandemie steuerlich absetzbar sein. Zur Meldung

Sturm auf das US-Kapitol: Trump-Unterstützer muss fünf Jahre ins Gefängnis. Bundesrichterin Tanya Chutkan verurteilte einen 54-jährigen Mann in Washington zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis, wie US-Medien berichten. Das ist die längste Strafe, die bisher gegen einen der mehr als 700 Menschen verhängt wurde, die im Zusammenhang mit dem Sturm aufs Kapitol angeklagt waren. Der Angeklagte hatte unter anderem einen Feuerlöscher auf Polizeibeamte geschleudert. Die Einzelheiten

SWR entfernt umstrittene "Spätschicht"-Sendung aus der Mediathek. Nach einer falschen Tatsachenbehauptung der Kabarettistin Lisa Fitz zu angeblichen Impftoten in der SWR-Comedy-Sendung Spätschicht hat der Südwestrundfunk Fehler eingeräumt. Die Details

Außerdem wichtig

Das hat am Wochenende viele interessiert

Test: Die besten Bluetooth-Lautsprecher. Das Angebot an Boxen, mit denen man überall Musik hören kann, ist riesig. Aber welche lohnt sich? Ein Musikproduzent hat für uns zwölf sehr unterschiedliche Modelle verglichen. Von Titus Arnu

Deutsche Impfgegner in Paraguay: Was wollen die denn hier? Paraguay gilt unter deutschen Impfgegnern gerade als heißer Tipp, in Hohenau schaut es auch noch aus wie zu Hause. Die Einwohner hier finden das eher seltsam, sie haben gestreikt, um endlich geimpft zu werden. Wenn das die Neuen wüssten. Von Christoph Gurk

Was hat mich nur so ruiniert? Ach ja, die Impfdebatte. Die CSU und ihre Ministerpräsidenten konnte ­unser Autor nie leiden. Doch jetzt knibbelt er Anti-Söder-Aufkleber im Stadtbild ab. Von Marc Baumann

Zu guter Letzt

Dahoam is Daheim. Das Bundesinnenministerium ist auch unter der SPD weiter ein Heimatministerium. Wo bleibt der Spott über #HeimatNancy? Von Elisa Britzelmeier