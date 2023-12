Landwirte protestieren gegen Pläne der Ampel. Bisher können sich Landwirte die Energiesteuer für Diesel teilweise zurückerstatten lassen, außerdem sind land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge von der Kfz-Steuer befreit. Die Koalition will die Vergünstigungen nun abschaffen. Landwirte aus dem ganzen Land protestieren in Berlin gegen die Pläne - die FDP distanziert sich bereits von den eigenen Beschlüssen. Zum Artikel (SZ Plus)

Streit um Agrarkürzungen: SPD-Fraktionschef Mützenich kritisiert FDP mit deutlichen Worten

Priester dürfen homosexuelle Paare segnen. Gleichgeschlechtliche Paare können ab sofort in der katholischen Kirche gesegnet werden. Das gibt die vatikanische Glaubensbehörde in einer Grundsatzerklärung bekannt. Geistliche dürfen den Segen aber nicht im Rahmen eines Gottesdienstes erteilen, eine Verwechslung mit einer Eheschließung muss ausgeschlossen werden. Zum Artikel

EU-Kommission eröffnet Verfahren gegen X. Die Behörde prüft, ob die Plattform gegen EU-Regeln zum Risikomanagement und zur Moderation von Inhalten, zur Werbetransparenz und zum Datenzugriff für Forscher verstoßen hat. Es ist das erste Verfahren nach einem neuen Gesetz, das große digitale Dienste unter Kontrolle bringen soll. Zum Artikel

Ölriese BP stoppt Fahrten durch Rotes Meer. Weil die jemenitischen Huthi-Rebellen dort immer wieder Schiffe angreifen, stoppt der Konzern seine Fahrten in der Gegend. Medienberichten zufolge soll es Gespräche über einen neuen Geisel-Deal zwischen Israel und der Hamas geben. Beteiligt sind demnach Mossad-Chef Barnea, Katars Ministerpräsident Al-Thani sowie CIA-Chef Burns. Alle Entwicklungen im Liveblog

CDU und Freie Wähler geben sich gegenseitig Schuld an AfD-Erfolg in Pirna. Nach der Oberbürgermeisterwahl in der Stadt in Sachsen kritisieren sich CDU und Freie Wähler gegenseitig. AfD-Kandidat Tim Lochner hatte die Wahl mit 38,5 Prozent der Stimmen gewonnen. Das Internationale Auschwitz-Komitee spricht von einem "bitteren Signal an alle Repräsentantinnen und Repräsentanten der demokratischen Parteien". Zum Artikel

EXKLUSIV: Baden-Württemberg fordert Einigung zur Zukunft des Deutschlandtickets. Zehn Millionen Deutsche haben inzwischen ein Abo abgeschlossen, aber seit den jüngsten Sparbeschlüssen der Koalition ist die Angst um die Fortführung zurück. "Ich habe große Sorgen um die Zukunft des Deutschlandtickets", sagt Baden-Württembergs Verkehrsminister Hermann - und fordert eine Krisenkonferenz. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Krieg gegen Russland: Ukrainischer General klagt über Munitionsmangel