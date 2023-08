Von Nadja Lissok

Nachrichten kompakt

Österreich: Ex-Kanzler Kurz wegen Verdachts auf Falschaussage angeklagt. Der einstige Hoffnungsträger der konservativen ÖVP muss vor Gericht: Ihm wird vorgeworfen, im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Ibiza-Affäre falsch ausgesagt zu haben. Dort hatte Kurz seine Rolle bei der Bestellung des Chefs der Staatsholding Öbag eher heruntergespielt. Die Staatsanwaltschaft geht nun davon aus, dass Kurz sehr wohl intensiv in die Personalie eingebunden war. Zum Artikel

Schwere Unwetter in Nordbayern. Nürnberg erlebt eine Nacht mit heftigem Starkregen, Hagel und Sturm. Vor allem der Stadtteil Schweinau ist von dem Unwetter betroffen. Im mittelfränkischen Weißenburg kann ein Teil der Stadtmauer aus dem 14. Jahrhundert den Wassermassen nicht standhalten. Zum Artikel (SZ Plus)

Diakonie-Chef fordert 20 Milliarden Euro für den Kampf gegen Kinderarmut. Während die Ampelkoalition über die Höhe der Kindergrundsicherung streitet, zeigt eine Studie die enormen volkwirtschaftlichen Kosten von Kinderarmut. Sie liegen bei über 100 Milliarden Euro im Jahr, weil arme Kinder und Jugendliche zum Beispiel schlechtere Bildungschancen und ein höheres Krankheitsrisiko haben. Um die Armut wirksam zu bekämpfen, müsste die Regierung Milliarden investieren, sagt Diakonie-Chef Ulrich Lilie. Zum Artikel

MEINUNG Kindergrundsicherung von Paus: Ein dauerhafter Weg aus der sozialen Ausgrenzung sieht anders aus (SZ Plus)

Schuhbeck muss ins Gefängnis. Vor zehn Monaten wurde Star-Koch Alfons Schuhbeck wegen Steuerhinterziehung in Millionenhöhe verurteilt, nun wurde die "Ladung zum Haftantritt" überreicht. Seine Strafe wird er in der JVA in Landsberg am Lech absitzen. Zum Artikel

Immobilienkonzern Evergrande beantragt Gläubigerschutz in den USA. Der chinesische Konzern gilt mit umgerechnet 300 Milliarden Euro Schulden als das am höchsten verschuldete Immobilienunternehmen der Welt. Nun stellt Evergrande einen Antrag in den USA, um sich vor den Forderungen der Gläubiger dort zu schützen. Der einst erfolgreiche Konzern geriet in Schieflage, nachdem die Immobilienblase in China geplatzt war. Zum Artikel

Debatte über Handyverbot für Grundschüler. Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Karin Prien (CDU) fordert vor Kurzem, "ein generelles Handynutzungsverbot" für Grundschulen ins Auge zu fassen. Kinder verbrächten wenig Zeit draußen - und über Handys auf dem Schulhof würden sich Mobbing und Gewaltvideos verbreiten. Viele Eltern und Lehrer halten den Vorschlag für längst überfällig, Experten plädieren eher für den richtigen Umgang mit den Geräten. Zum Artikel (SZ Plus)

