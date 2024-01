Hochwasser: Diskussion um Aussetzung der Schuldenbremse geht weiter. SPD-Fraktionschef Mützenich fordert, wegen des Hochwassers in Niedersachsen erneut eine Notlage auszurufen, die dazu führt, dass die Kreditobergrenze auch in diesem Jahr nicht eingehalten werden muss. Die FDP vermutet dahinter ein Manöver mit dem Ziel, die Schuldenbremse langfristig abzuschaffen. Zum Artikel (SZ Plus)

Reemtsma-Entführer Drach muss nochmal für 15 Jahre ins Gefängnis. Wegen Raubes und versuchten Mordes wurde einer der bekanntesten Schwerverbrecher Deutschlands erneut zu einer langen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Drach 2018 und 2019 drei Werttransporter in Köln und Frankfurt am Main überfallen und auf Geldboten geschossen hatte. Zum Artikel (SZ Plus)

Inflation lag 2023 insgesamt bei 5,9 Prozent. Die Preissteigerung fiel im vergangenen Jahr deutlich geringer aus als im Vorjahr. Dennoch sinkt die Inflation langsamer als von vielen erhofft. Für 2024 rechnen viele Experten damit, dass die Teuerung wieder unter drei Prozent rutscht, allerdings mit Ausschlägen. Zum Artikel (SZ Plus)

Maaßen will eigene Partei gründen. Der umstrittene Ex-Verfassungsschutzchef möchte dafür seinen Verein Werteunion umwandeln und plant, mit der Partei schon bei den ostdeutschen Landtagswahlen im Herbst anzutreten. Gegen Maaßen läuft ein Ausschlussverfahren aus der CDU, weil er immer wieder eine "Sprache aus dem Milieu der Antisemiten und Verschwörungsideologen bis hin zu völkischen Ausdrucksweisen" verwende, wie es aus dem CDU-Präsidium heißt. Zum Artikel

Russland bietet ausländischen Kriegern Einbürgerung an. Wer mindestens ein Jahr in der Ukraine kämpft, soll Russe werden können - das sieht ein neues Dekret Putins vor. Aus den USA sind die vorerst letzten Waffen für die angegriffene Ukraine unterwegs, wie Sicherheitsberater Kirby sagt. Zum Ukraine-Liveblog

Terrormiliz IS reklamiert Anschlag in Iran für sich. Am Mittwoch waren am vierten Todestag des mächtigen iranischen Generals Soleimani in dessen Heimatstadt nahe der Grabstätte bei Explosionen mehr als 80 Menschen getötet worden. Irans Regierung sprach von einer Terrorattacke. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages