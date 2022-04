SZ am Abend

Deutschland zahlt wohl 2022 Rekordsummen an Russland: Eine Verdichterstation für Erdgas in Brandenburg.

Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Oliver Klasen

Das Wichtigste zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Deutschland überweist in diesem Jahr wohl Rekordsummen für Öl und Gas nach Moskau. Eine Greenpeace-Studie sagt voraus, dass deutsche Abnehmer 2022 etwa 32 Milliarden Euro für russisches Öl und Gas zahlen - so viel wie seit Jahren nicht. Profitiert der Kreml im Rohstoffgeschäft vom Angriffskrieg gegen die Ukraine? Zum Artikel

Ukrainischer Generalstab: Russland startet Offensive im Osten. Der Armeeführung zufolge werden besonders Gebiete im Raum Charkiw und Donezk attackiert. Bei Raketenangriffen auf Lwiw sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Russland und die Ukraine haben sich wieder nicht auf die Einrichtung von Fluchtkorridoren einigen können. Der ukrainische Präsident Selenskij warnt, Verzögerung bei Waffenlieferungen seien "eine Erlaubnis für Russland, das Leben von Ukrainern zu nehmen". Zum Ukraine-Liveblog

Mariupol ergibt sich nicht. Etwa 2500 ukrainische Soldaten und viele Zivilisten sollen sich in einer Fabrikanlage verschanzt haben. Sie sind in der Hafenstadt wohl der letzte Widerstand gegen das russische Militär. Zum Artikel (SZ Plus)

Russischer Diplomat soll Netzwerk unter deutschen Nachwuchspolitikern geknüpft haben. Der 33-Jährige, der perfekt Deutsch spricht und familiäre Wurzeln in Baden-Württemberg haben soll, war fünf Jahre lang Attaché an der Russischen Botschaft in Berlin. Die Verbindungen, die er aufgebaut hat, reichen tief hinein ins Spektrum der etablierten Parteien - und in die deutsche Wirtschaft, wie Recherchen der SZ und des WDR zeigen. Das Kalkül des Kreml war offenbar: Wer gestern mit einem charismatischen Diplomaten nächtelang debattiert und gefeiert hat, wird morgen vielleicht nicht gegen Nord Stream 2 stimmen oder schärfere Russland-Sanktionen verlangen.

Der Kreml kann das Internet nur schwer unter Kontrolle bringen. Russlands Präsident Putin hat die Gefahr des Internets für seine autokratische Herrschaft lange unterschätzt. So ein gewachsenes Jedermann-Medium nachträglich zu kontrollieren, ist technisch nur schwer möglich. Zwar hat die russische Zensur Facebook und Twitter bereits abgeschaltet, aber diese Plattformen werden in Russland ohnehin kaum genutzt. Youtube und Whatsapp zu sperren, dürfte für Putin mit größeren Risiken verbunden sein. Zum Artikel (SZ Plus)

Die Nachrichten vom Wochenende kompakt

Harsche Kritik an Lauterbachs Killerviren-Äußerung. Der Gesundheitsminister warnt vor hochansteckenden Omikron-Subvarianten, doch Experten, Politiker und Patientenschützer halten die Äußerung für wenig hilfreich. Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz sinkt auf 809. Zum Corona-Newsblog

Wie ein Millionen-Angebot der Firma von Söders Frau durchfiel. Erst verkündete der bayerische Ministerpräsident im April 2020 eine teilweise Maskenpflicht, dann wurde die Firma seiner Frau aktiv und bot 16 Millionen Schutzmasken aus China. Das Geschäft kam nicht zustande. Aus dem Gesundheitsminsiterium heißt es, es handele sich um einen "ganz normalen Vorgang", die Staatskanzlei betont, der Ministerpräsident habe sich zu keinem Zeitpunkt eingemischt. Dennoch will die SPD nun wissen: War das Zufall? Zum Artikel (SZ Plus)

Pariser Staatsanwalt ermittelt nach Korruptionsvorwürfen gegen Le Pen. Die EU-Betrugsbehörde Olaf wirft der französischen Präsidentschaftskandidatin und ihren Angestellten Veruntreuung von 600 000 Euro vor. Ihr Anwalt spricht von politischer "Instrumentalisierung" vor der Präsidentschaftswahl am kommenden Sonntag. Zum Artikel

Stichwahl gegen Macron: Wie ein möglicher Sieg von Le Pen Putin nützen könnte (SZ Plus)

Schwere Ausschreitungen wegen rechter Kundgebungen in Schweden. Seit Tagen gibt es gewaltsame Proteste gegen die Versuche einer rechten Partei, öffentlich den Koran zu verbrennen. Die Polizei feuert Warnschüsse ab, es gibt Verletzte. Zum Artikel

Der FC Bayern grübelt über seine Rolle. Nach dem 3:0 in Bielefeld hat Mittelfeldspieler Kimmich eine Art Saisonbilanz formuliert. Das "zu frühe Aus im Pokal" und das "zu frühe Aus in der Champions League" seien für die Ansprüche des FC Bayern "vielleicht zu wenig", sagte er. Dass bereits am kommenden Samstag der zehnte Meistertitel nacheinander perfekt gemacht werden kann, tröstet nur bedingt. Trainer Nagelsmann warnt Sportvorstand Salihamidzic und Vorstandsboss Kahn vor zu viel Zurückhaltung bei Transfers. Zum Artikel

Dortmund gewinnt 6:1 gegen Wolfsburg. Tom Alexander Rothe, der neueste Teenager aus dem BVB-Talentschuppen, braucht in seinem ersten Bundesligaspiel nur 24 Minuten zum Tor-Debüt. Vier Spiele vor Schluss ist der Vorsprung auf Platz fünf groß genug, dass die erneute Champions-League-Qualifikation so gut wie feststeht. Zum Artikel

Außerdem wichtig

Das hat am Wochenende viele interessiert

Warum sind manche Menschen immun gegen Corona? Die einen erkranken schwer an Covid-19, andere bleiben ganz verschont. Was frühere Infektionen und die eigene genetische Ausstattung damit zu tun haben. Zum Artikel (SZ Plus)

So schützen sich Anleger vor der hohen Inflation. Die Deutschen können ihrem Geld gerade dabei zuschauen, wie es ihnen zwischen den Fingern zerrinnt. Fünf Tipps, um sich davor zu schützen. Zum Artikel (SZ Plus)

SZ-MAGAZIN Lasst mich in Ruhe mit eurem ganzen Glück! Wohin man schaut: Überall begegnet einem die Ideologie des Positiven. Dabei können Wut und wilde Flüche auch sehr heilsam sein und die Gesellschaft und Politik voranbringen. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Guten Flug! Wer schaukelt, fühlt sich leicht und frei. Aber warum macht das Hin- und Herpendeln so glücklich? Über Schaukeln als Lebensgefühl. Zum Artikel (SZ Plus)