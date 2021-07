Nachrichten am 2. Juli 2021

SZ am Abend

Die Kombination von Astra Zeneca und Biontech schütze "mindestens so gut wie Biontech und Biontech", sagte Jens Spahn (CDU).

Von Juri Auel

Das Wichtigste zum Coronavirus

Gesundheitsminister unterstützen anderes Impfschema bei Astra Zeneca. Wegen der Delta-Variante soll die zweite Impfung nach Astra Zeneca mit Biontech oder Moderna erfolgen. Gesundheitsminister Spahn betont die Wirksamkeit dieser Kreuzimpfung. Zum Artikel

Fragen und Antworten: Was die Stiko-Empfehlung zu Astra Zeneca bedeutet

Islamisten in Deutschland haben seit Beginn der Pandemie deutlichen Zulauf. Islamwissenschaftler Hakan Çelik sagt, "das Netz wurde mit neuen, gefährlichen Inhalten geflutet". Ein Gespräch über das Attentat in Würzburg, Corona als Strafe Gottes - und warum Ideologien wie Lego funktionieren. Zum Artikel

Verdacht auf zweite Impfaktion in München - Spur führt nach Köln. Auch in diesem Fall besteht der Verdacht, dass Mitarbeiter eines Hotels aus Italien Spritzen gegen das Coronavirus erhalten haben. Die Generalstaatsanwaltschaft Nürnberg weitet die Ermittlungen aus. Zum Artikel

Die Uefa und ihre Spielchen in pandemischen Zeiten. Die zwei Welten der EM: Während Trainern Mikros an langen Stangen vor den Mund gehalten werden, purzeln Zehntausende Fans übereinander. Zum Artikel (SZ Plus)

Corona weltweit: Bundesregierung stuft Zypern und Katalonien als Risikogebiete ein

Weitere wichtige Themen des Tages

Berlin und London wollen Kooperationsvertrag abschließen. Bundeskanzlerin Merkel und der britische Premierminister Johnson geben ihre wohl letzte gemeinsame Pressekonferenz. Die beiden Regierungschefs verkünden, dass ihre Länder auch nach dem Brexit eng zusammenarbeiten wollen - unter anderem in Form von regelmäßigen Regierungskonsultationen. Zum Artikel

Norbert Himmler wird ZDF-Intendant. Der bisherige Programmchef wird Thomas Bellut 2022 ablösen. Tina Hassel hatte sich überraschend aus der Kandidatenwahl zurückgezogen. Zum Artikel

Toni Kroos beendet Karriere in der Nationalmannschaft. Der Profi von Real Madrid will mehr Zeit mit der Familie verbringen. Die Entscheidung zum Rücktritt habe er bereits vor der enttäuschenden Europameisterschaft getroffen. Zum Artikel

Israel fliegt Luftangriffe im Gazastreifen. Die Angriffe seien die Reaktion auf Brandballons, die zuvor aus dem Gazastreifen nach Israel geschickt worden seien, teilt die israelische Armee mit. Zum Artikel

Das hat heute viele interessiert

Doppelt geimpft und trotzdem gestorben. Fast die Hälfte der Covid-19-Toten, die sich in England mit der Delta-Variante infiziert hatten, war bereits doppelt geimpft. Was das über die Wirksamkeit der Vakzine sagt - und warum das trotzdem eher eine gute als eine schlechte Nachricht ist. Zum Artikel (SZ Plus)

Hubert Aiwanger: Der Pate der Impfgegner. Ausgerechnet der stellvertretende Ministerpräsident Bayerns konterkariert die Bemühungen der Staatsregierung, die Pandemie einzudämmen. Das ist keine Privatsache, sondern eine gefährliche Ansage. Zum Kommentar

Warum lasst ihr mich zurück? Ich bedauere sehr, dass ich für die Bundeswehr gearbeitet habe. Wenn die Taliban an meine Tür klopfen, hoffe ich, dass sie mich gleich erschießen. Ein Gastbeitrag von Ahmad Jawid Sultani Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

Bier ist das neue Klopapier. Die bayerischen Brauer warnen vor einem Flaschenmangel, weil zu viele Menschen das Leergut horten. Vielleicht ist der Hilfeschrei aber auch nur ein Marketing-Gag. Zum Artikel