Bundesrat macht Weg für Krankenhausreform frei. Bundesgesundheitsminister Lauterbach und viele Länder erhoffen sich dadurch mehr Qualität bei der Behandlung von Patienten. Am 1. Januar kann das Gesetz nun in Kraft treten. Im Bundesrat entlässt Brandenburgs Ministerpräsident Woidke seine Gesundheitsministerin Nonnenmacher. Zum Artikel

CDU, BSW und SPD in Thüringen präsentieren Koalitionsvertrag. Eigentlich ist die Brombeer-Koalition ein Ding der Unmöglichkeit. Doch trotz fehlender Mehrheit und Berliner Einflussversuchen zeigen sich die drei Parteien in Thüringen erstaunlich zuversichtlich. In dem 126-seitigen Programm steht fast 30-mal das Wort Frieden. Zum Artikel

Bosch will Tausende weitere Stellen streichen. In den kommenden Jahren gebe es einen weiteren „Anpassungsbedarf“ von bis zu 5550 Stellen. 3800 Jobs sollen in Deutschland wegfallen. Am stärksten betroffen ist ein Geschäftsbereich, der für Assistenzsysteme und automatisiertes Fahren zuständig ist. Zum Artikel

Weltklimakonferenz geht wegen Billionen-Streits in die Verlängerung. Die Verhandlungen zu Finanzhilfen für ärmere Länder im Zuge der Erderwärmung verzögern das für diesen Freitag geplante Ende der COP29. Staaten, die das Geld geben könnten, schweigen. Außenministerin Baerbock spricht von einer „Crunchtime“ wie im Basketball. Zum Artikel

Bundesregierung: Verhaftungen auf Grundlage des Netanjahu-Haftbefehls schwer vorzustellen. Man prüfe die daraus folgenden „innerstaatlichen Schritte“ gewissenhaft, sagt ein Regierungssprecher zum Beschluss des Internationalen Strafgerichtshofs. Weiteres stünde erst an, wenn ein Aufenthalt von Israels Regierungschef Netanjahu in Deutschland absehbar sei. Zum Liveblog zum Krieg in Nahost

Deutsche Wirtschaft schafft nur ein Mini-Plus. Das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts liegt im dritten Quartal bei lediglich 0,1 Prozent. Der Konsum legt zu, aber die Investitionen und Exporte schrumpfen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages