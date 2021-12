Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Julia Bergmann

Nachrichten kompakt

SPD, Grüne und FDP besiegeln ihr Bündnis. Die Ampel-Partner unterschreiben den Koalitionsvertrag. Der designierte Bundeskanzler Scholz spricht von guten Verhandlungsergebnissen und einem Morgen, an dem "wir aufbrechen zu einer neuen Regierung". Am Mittwoch soll Scholz im Bundestag zum Kanzler gewählt und sein Kabinett vereidigt werden. Zum Artikel

EXKLUSIV SPD legt Liste der parlamentarischen Staatssekretäre und Staatsminister fest. In der SPD sind weitere Personalentscheidungen gefallen. Und wie schon bei seinem Kabinett sorgt Olaf Scholz für Überraschungen. Die erst 31 Jahre alte, frisch in den Bundestag gewählte SPD-Politikerin Reem Alabali-Radovan aus Schwerin soll Integrationsbeauftragte werden. Zum Ostbeauftragten der Bundesregierung macht Scholz den bisherigen parlamentarischen Fraktionsgeschäftsführer Carsten Schneider. Auch Sarah Ryglewski steigt zur Staatsministerin beim Bundeskanzler auf. Zum Artikel (SZ Plus)

Kabinett Scholz: Das ist die neue Bundesregierung (SZ Plus)

Forscher kritisieren Australiens Klimaziele. Der Energiekonzern Woodside will etwa zehn Milliarden Euro in die Erschließung eines riesigen Gasfelds im Indischen Ozean investieren. Klimaschützer sind entsetzt. Tatsächlich fällt der Start für das Riesen-Gasprojekt in eine Zeit, in der die Internationale Energieagentur der westlichen Industriestaaten vor jeglicher Neuerschließung von Kohle-, Öl- und eben auch Gasvorkommen warnt, wenn die Welt das 1,5-Grad-Ziel nicht verfehlen will. Zum Artikel

Außerdem wichtig:

Olympia 2022 in Peking: Großes Echo auf kleinen Boykott der USA

Aktuelles zur Corona-Krise

EXKLUSIV Impfungen: Ein blinder Fleck in den Gesundheitsämtern. Nach den schlimmen Erfahrungen des vergangenen Winters waren sich alle einig: Bewohner von Alten- und Pflegeheimen müssen besser vor dem Virus geschützt werden. Sind die Behörden nun gerüstet für diese Aufgabe? Eine Umfrage von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung bei den deutschen Gesundheitsämtern ergab, dass die Mehrheit keinen Überblick hat, ob die Seniorinnen und Senioren in Heimen geimpft oder gar geboostert sind. Zum Artikel (SZ Plus)

Jetzt noch schnell boostern oder besser warten? Schon in wenigen Monaten sollen die Vakzine an die Omikron-Variante angepasst sein. Sich jetzt noch impfen zu lassen, lohne sich trotzdem. Bis die Produktion der neuen Impfstoffe angelaufen ist, bilden die unveränderten Produkte nach Ansicht vieler Fachleute den besten Schutz vor der neuen Mutante. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie das Ausland die Schulen offen hält. Angesichts hoher Inzidenzen und steigender Infektionszahlen unter Jugendlichen lernen deutsche Kinder vermehrt wieder zu Hause. Andere Länder sind mitunter zögerlicher mit dem Homeschooling. Machen Sie es besser? Ein Überblick. Zum Artikel (SZ Plus)

Ampel-Parteien verteidigen berufsbezogene Impfpflicht. Der Bundestag berät erstmals über die geplante Corona-Impfpflicht für Personal in Kliniken und Pflegeheimen. Die AfD-Vorsitzende Weidel argumentiert, die Teilimpflicht im neuen Infektionsschutzgesetz verstoße gegen das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Die gesundheitspolitische Sprecherin der SPD-Fraktion, Sabine Dittmar, kontert: Auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit der Schwachen und Hilfsbedürftigen sei ein Grundrecht. Zum Artikel

Das hat heute viele interessiert

EXKLUSIV Wer von der Ampel finanziell profitiert. Was bedeuten die Pläne der neuen Regierung für jeden Bürger? Welche Wahlversprechen halten die Parteien wirklich ein? Und was heißt das für Arm und Reich? Das zeigt erstmals eine große Rechnung. Zum Artikel (SZ Plus)

"Man muss auf Frau hören!" Frank Plasbergs jüngste TV-Runde zu den Langzeitfolgen von Corona ist beileibe kein Stimmungsaufheller. Aber ein mit einer Prise Hoffnungsglitter besprenkelter sittlicher Austausch. Auch mit Hilfe von Eckart von Hirschhausen. Zum Artikel

Gesucht: Die "schärfste Biene des Bundestags". Die niederbayerische FDP-Bundestagsabgeordnete Nicole Bauer fühlt sich durch einen Beitrag von Linken-Politiker Gregor Gysi in der Sendung TV Total verletzt - und löst damit eine Debatte über Sexismus und Satire aus. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Fünf Merkel-Momente, die euch in Erinnerung bleiben werden. Wir haben junge Menschen gefragt, welche Situationen mit der Kanzlerin sie nicht vergessen werden. (jetzt.de) Zum Artikel