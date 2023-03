Nachrichten am 6. März 2023

Von Nadja Lissok

Kabinettsklausur in Meseberg: Koalition schwört Land auf Energiewende ein. Bundeskanzler Scholz bekräftigt, dass die Ampel-Regierung erneuerbare Energien massiv ausbauen und die Wirtschaft transformieren will. Ein Ziel sei zum Beispiel, bis zum Jahr 2030 jeden Tag vier bis fünf neue Windräder aufzustellen. Laut Wirtschaftsminister Habeck schiebe die Koalition außerdem ein "gigantisches Industrie- und Beschäftigungsprogramm" an. Zum Artikel

EXKLUSIV Söder findet keine Verbündeten für Klage gegen Länderfinanzausgleich. Der bayerische Ministerpräsident will erneut Beschwerde gegen den Finanzausgleich der Bundesländer beim Bundesverfassungsgericht einlegen. Bayern ist der mit Abstand größte Geldgeber, gefolgt von Baden-Württemberg, Hessen, Hamburg und Rheinland-Pfalz. Nach einer Neuordnung 2017 will Söder mit anderen Nettozahlern gegen das Gesetz vorgehen, doch diese wollen nicht mitziehen. Experten vermuten hinter dem Vorstoß ein Wahlkampfmanöver. Zum Artikel (SZ Plus)

Türkische Opposition einigt sich auf Kandidaten gegen Erdoğan. Der 74-jährige Kemal Kılıçdaroğlu tritt bei den Wahlen am 14. Mai als Präsidentschaftskandidat für ein Bündnis aus sechs Parteien an. Er ist der Chef der säkularen CHP, der größten Oppositionspartei. Falls er gegen den Amtsinhaber gewinnt, sollen die populären Oberbürgermeister von Istanbul und Ankara seine Vizepräsidenten werden. Zum Artikel

Hohe Haftstrafen für Starnberger Dreifachmord. Im Verfahren um den Mord an drei Menschen sind nach anderthalb Jahren die Urteile gefallen. Der 22-jährige Hauptangeklagte hat die Tat gestanden und wurde zu 13 Jahren Jugendstrafe verurteilt. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass er im Januar 2020 seinen Freund und dessen Eltern erschossen hat. Der zweite Angeklagte wurde zu 8,5 Jahren Haft verurteilt. Zum Artikel

Alles zum Krieg in der Ukraine

EXKLUSIV Russische Propaganda wird trotz EU-Sanktionen weiterverbreitet. Die EU hat die russischen Staatssender Russia Today und Sputnik verbannt. Trotz der Sanktionen verbreiten sich die Inhalte über tausende Accounts im sozialen Netzwerk Facebook. Eine Auswertung zeigt, dass Links besonders häufig von Ortsgruppen, Landesverbänden oder Politikern der AfD geteilt werden. Zum Artikel (SZ Plus)

Bachmut: Ukrainische Soldaten beschweren sich über eigene Führung. In Interviews berichten ukrainische Soldaten von schlimmen Zuständen in der umkämpften Kleinstadt, sie beklagen fehlende Munition und Ausrüstung. Einige Soldaten fordern einen Rückzug aus der Stadt. Doch die Taktik der ukrainischen Militärführung scheint weiterhin zu sein, die Russen dort möglichst lange zu hohen Verlusten zu zwingen. Zum Liveblog

