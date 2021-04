Nachrichten am 29. April 2021

SZ am Abend

Am sechsten globalen Klimastreik haben sich am Freitag, den 25. September 2020, in Berlin mehrere tausend, vor allem junge Menschen, beteiligt.

Von Julia Bergmann und Kathrin Müller-Lancé

Nachrichten kompakt

SZ Plus. Deutsches Klimaschutzgesetz ist in Teilen verfassungswidrig. Aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts greift das Gesetz der Bundesregierung zu kurz. Die Karlsruher Richter verpflichten den Gesetzgeber, bis Ende kommenden Jahres die Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen für die Zeit nach 2030 näher zu regeln. Verfassungsbeschwerden mehrerer Klimaschützer sind damit zum Teil erfolgreich. Zum Artikel

Metzelder zu zehn Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Der ehemalige Fußball-Nationalspieler räumt vor Gericht die Weiterleitung von 18 kinder- und jugendpornografischen Dateien ein. Den Besitz von nahezu 300 Dateien, den ihm die Anklage vorwarf, gesteht er hingegen nicht. Die Opfer bittet er um Verzeihung. Zum Artikel

Nach Leichenfund in Potsdamer Wohnstätte: Tatverdächtige festgenommen. In einer Potsdamer Wohnstätte für Behinderte werden vier Menschen getötet, eine Frau ist schwer verletzt. Die vier Toten und die Schwerverletzte sind nach Angaben des Oberlinhauses langjährige Bewohner in der diakonischen Einrichtung. Dringend tatverdächtig ist eine 51-jährige Mitarbeiterin. Zum Artikel

Rechter Brandbrief löst Unruhe in Frankreich aus. 20 Generäle im Ruhestand hetzen in einem offenen Brief gegen Migranten und wollen Politiker unterstützen, "die es erwägen, die Nation zu retten". Marine Le Pen zeigt sich begeistert vom Angebot. Die Linke warnt vor einem Putsch. Zum Artikel

Wohnung von Trump-Anwalt Giuliani durchsucht. Ermittler untersuchen die Rolle von Rudy Giuliani in der Ukraine-Affäre der früheren US-Regierung. Mehrere US-Medien berichteten unter Berufung auf anonyme Quellen von dem Vorgehen der Behörden gegen den 76-Jährigen, bei dem unter anderem elektronische Gegenstände beschlagnahmt worden seien. Zum Artikel

EXKLUSIV. VW bietet als erster Hersteller Diesel-Nachrüstung für Wohnmobile an. Wegen extrem hoher Stickoxid-Werte drohen dem VW California T5 und dem Fiat Ducato Fahrverbote. Die zwischen Bund und Konzernen vereinbarten Förderprogramme schließen die Kostenübernahme für Nachrüstungen bei Wohnmobilen bislang aus. VW geht nun einen Sonderweg und will seine Nachrüstförderung jetzt auf Wohnmobile ausweiten. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Das Wichtigste zum Coronavirus

Spahn: Erstmals mehr als eine Million Impfungen an einem Tag. Dem Gesundheitsminister zufolge nimmt die Geschwindigkeit der Impfkampagne weiterhin zu. Der steile Anstieg der Infektionszahlen sei vorerst abgebremst, all das reiche aber noch nicht. Über Zwölfjährige könnten ab dem Sommer geimpft werden. Zum Artikel

Moderna will 2022 drei Milliarden Impfstoff-Dosen liefern. Die Biotechnologie-Firma kündigt an, die Produktion mehr als zu verdoppeln - der Bedarf sei "überall auf der Welt" da, sagt ihr Chef. Die USA senden Indien medizinisches Material im Wert von 100 Millionen Dollar. Zum Artikel

Weniger Arbeitslose trotz Schließungen. Trotz der anhaltenden Schließung von Restaurants und Geschäften sinkt die Arbeitslosigkeit in Deutschland weiter. Im April waren 56 000 Bürger weniger ohne Job als noch im Monat zuvor. Sobald das Wetter besser wird, stellen die Firmen traditionell mehr Leute ein. Dieser Trend bestätigt sich auch in der dritten Welle der Pandemie. Zum Artikel

Impferfolge befeuern Aufschwung in den USA. Die amerikanische Wirtschaft ist im ersten Quartal dieses Jahres um 6,4 Prozent gewachsen. Der Abstand zu Deutschland und Europa wird damit immer größer. Zum Artikel

Lufthansa-Chef zum Corona-Quartal 2021: "Das Schlimmste hinter uns". Die Zahl der Passagiere liegt nur bei gut zehn Prozent des Niveaus von 2019, die Auslastung ist um 32 Prozentpunkte schlechter. Der Umsatz ist 60 Prozent niedriger als vor einem Jahr. Und immer noch muss die Fluggesellschaft für ein Quartal einen Milliardenverlust ausweisen. Lufthansachef Carsten Spohr bleibt dennoch optimistich. Der Konzern werde sich nun auf eine starke Erholung im zweiten Halbjahr vorbereiten. Zum Artikel

Das hat heute viele interessiert

Friedrich Merz in der Falle. Der CDU-Wirtschaftsexperte erntet zu Recht Spott: Er wollte seine Kompetenz in der ökonomischen Theorie demonstrieren, bewirkte aber das Gegenteil - zur Unzeit. Zum Artikel

Skandalös langweilig. Seit zehn Jahren sind Prinz William und Herzogin Kate verheiratet und treiben die Klatschpresse ebenso lange zur Verzweiflung. Ein Überblick über alle Nicht-Skandale ihrer Ehe. Zum Artikel

Lockruf aus Österreich. Das Land will Mitte Mai die Hotels und Gaststätten wieder öffnen. Was bedeutet das für die reisefreudigen Deutschen? Zum Artikel

Zu guter Letzt

Jetzt. "Wer immer Jogginghose trägt, beraubt sich eines Stücks Lebensfreude". Wie verändert die Pandemie die Mode? Was fehlt, wenn niemand mehr unsere Kleidung bewundert oder kritisiert? Fragen an die Modetheoretikerin Barbara Vinken. Zum Artikel