Kretschmer spricht über Pläne für Koalition ohne Mehrheit. Seit das Bündnis Sahra Wagenknecht die Sondierungen platzen ließ, läuft es in Sachsen auf eine kleine Koalition mit CDU und SPD hinaus. Das jähe Ende der Gespräche habe ihn überrascht, sagt Sachsens Ministerpräsident der SZ. Der CDU-Politiker fordert die Union auf, im Bundestagswahlkampf vor allem auf das Thema Wirtschaft zu setzen - und verteidigt sein Treffen mit Sachsens AfD-Chef Urban. Zum Interview (SZ Plus)

Klimagipfel beendet - Kritik an Zusagen für ärmere Länder. Bei einem der wichtigsten Themen gibt es in Baku einen Kompromiss. Die Mittel, die wohlhabende Staaten bereitstellen, damit weniger wohlhabende in klimafreundliche Technologien investieren können oder mit den Folgen der Klimakrise zurechtkommen, sollen steigen: von jährlich 100 Milliarden Dollar auf mindestens 300 Milliarden Dollar bis 2035. Das ist den Entwicklungsländern zu wenig. Zum Artikel (SZ Plus)

Französische Regierung reagiert auf Pelicot-Fall. Angesichts des Vergewaltigungsprozesses von Gisèle Pelicot will Premierminister Barnier laut einem Medienbericht eine Reihe von Maßnahmen bekannt geben. Unter anderem sollen Frauen, die nach einer Vergewaltigung ins Krankenhaus gehen, dort direkt Anzeige erstatten können. Am Wochenende haben in Frankreich Zehntausende gegen Gewalt an Frauen protestiert. Zum Artikel

Frankreich signalisiert Ukraine Erlaubnis für Raketen-Einsatz in Russland. Kiew dürfe die von Paris gelieferten Raketen mit hoher Reichweite „in der Logik der Selbstverteidigung“ auch auf Russland abfeuern, sagt Frankreichs Außenminister Barrot. Auch die USA und Großbritannien hatten dies zuvor erlaubt. Zum Ukraine-Liveblog

Verstappen ist Formel-1-Weltmeister. Für den Niederländer ist es der vierte WM-Titel in Serie. Er spricht von einer herausfordernden Saison. Verstappen lieferte konstant gute Leistungen, dabei wurde er im Fahrerlager und der breiten Öffentlichkeit zum Einzelkämpfer - das allerdings schien ihn wenig zu kümmern. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages

Landtagswahl in Österreich: FPÖ siegt in der Steiermark

Die USA nach der Wahl

Trump verkündet weitere Personalien. Der designierte US-Präsident will die Juristin Brooke Rollins zu seiner Agrarministerin machen. Schon während seiner ersten Amtszeit hatte sie verschiedene Positionen im Weißen Haus inne. Finanzminister soll der vergleichsweise gemäßigte Wall-Street-Mann Scott Bessent werden. Zum US-Liveblog

MEINUNG: Trumps Pläne für die Wirtschaft sind sogar der Industrie zu rückständig. Der designierte US-Präsident will Klima-Restriktionen abschaffen, Zölle einführen und mehr Öl fördern. Dagegen formiert sich Widerstand, ausgerechnet bei den vermeintlich Begünstigten: US-Autobauer etwa drängen darauf, die strengeren Emissionsregeln beizubehalten, weil sie schon Milliarden in die Elektromobilität investiert haben. Zum Artikel (SZ Plus)