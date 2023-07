Von Laurenz Gehrke

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Bundesfamilienministerin Paus bekommt zwei statt zwölf Milliarden Euro aus dem Etat. FDP-Finanzminister Lindner gewährt der grünen Kabinettskollegin nur eine geringe Summe für die geplante Kindergrundsicherung. Paus hatte mit zwölf Milliarden Euro pro Jahr kalkuliert. Die Frage, wie viel Geld für das Projekt zur Verfügung steht, war der letzte Streitpunkt im koalitionsinternen Konflikt um den Bundeshaushalt. Paus scheiterte mit ihren Wünschen nicht nur an Lindner, sondern auch an Bundeskanzler Scholz (SPD), der den Finanzminister in dieser Frage stützte. Zum Artikel (SZ Plus)

Erneut Hunderte Verhaftungen bei Protesten in Frankreich. Die fünfte Nacht in Folge kam es in mehreren französischen Städten erneut zu Krawallen, Plünderungen und Sachbeschädigungen, diesmal vor allem in Paris, Marseille und Lyon, aber auch in Nizza und Straßburg. Mehr als 45 000 Sicherheitskräfte waren im Einsatz. Unterdessen wurde bereits am Samstagnachmittag unter starken Sicherheitsvorkehrungen der bei einer Polizeikontrolle getötete Nahel beerdigt, dessen Schicksal die Unruhen ausgelöst hatte. Zum Artikel (SZ Plus)

SPD will 14 Euro Mindestlohn durchsetzen. Der umstrittene Vorschlag der Mindestlohnkommission reicht Parteichef Lars Klingbeil angesichts steigender Lebenskosten und Inflation nicht. "Das Leben ist teurer geworden, deshalb brauchen wir generell höhere Löhne im Land", sagt Klingbeil. Zudem fordert er höhere Steuern für Reiche. Zum Artikel

Im US-Wahlkampf entdecken die Republikaner das Potential der Frauen. Die "Moms for Liberty" sind die neue einflussreiche Kraft auf Seiten der konservativen Partei. Sie stärken den Einfluss des rechten Parteiflügels, auch mit extremem Gedankengut. "Mütter sind die entscheidende Kraft bei der Wahl 2024", sagt auch Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, der für die Republikaner ins Weiße Haus einziehen will. Zum Artikel (SZ Plus)

Elon Musk doktert wieder an Twitter herum. Am Samstag drosselte der reiche Exzentriker seinen Kurznachrichtendienst für die Nutzer auf ein Minimum. Angeblich, um sie vor KI zu schützen. Allerdings geht es auch um Geld. Wer ein neues, nicht verifiziertes Konto hat, darf nur noch 300 Posts am Tag sehen, Bestandskunden ohne das Abo mit dem blauen Häkchen 600 Posts, und alle, die knapp zehn Euro im Monat dafür bezahlen, 6000 Einträge. Zum Artikel (SZ Plus)

Auftakt der Tour de France im Baskenland. Der Auftakt dieser Frankreich-Rundfahrt bescherte der Tour am Wochenende das Spektakel, das sie herbeigesehnt hatte: Am Vivero und am Côte de Pike sah es aus wie auf einem Rockfestival in Orange, der Farbe des baskischen Radsportteams Euskadi. Das erste Mal machten zwei Brüder einen Tour-Etappensieg unter sich aus: Adam und Simon Yates. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages

Krieg in der Ukraine

Gefechte am Ostufer des Dnjepr. Ukrainischen Truppen ist es möglicherweise gelungen, bei Cherson am östlichen Ufer des Dnjepr einen Brückenkopf zu errichten. Ein solcher Vorstoß könnte ein Problem für die russischen Besatzer werden - und ein großes Risiko für die ukrainische Armee. Zum Artikel

Liveblog zum Krieg: Drohnenangriff auf Kiew

An der finnisch-russischen Grenze stoßen zwei Welten aufeinander. Finnen und Russen sind Nachbarn. Jetzt ist das eine Land der Nato beigetreten, weil das andere einen Krieg begonnen hat. Eine 1344 Kilometer lange Reise entlang einer Grenze, an der sich zwei Welten gegenüberstehen. Zum Artikel (SZ Plus)