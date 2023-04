Von Nadja Lissok

Nachrichten kompakt

EXKLUSIV Lindner hält geplante Kindergrundsicherung für "derzeit nicht realisierbar". In der Ampelkoalition droht der nächste Grundsatzstreit, weil der FDP-Finanzminister ein zentrales Anliegen der Grünen ablehnt. Mit der Kindergrundsicherung sollen Kindergeld und andere Sozialleistungen zusammengefasst und aufgestockt werden, um Kinderarmut zu bekämpfen. Zum Artikel (SZ Plus)

Ampelkoalition weiter uneins über Heizungen. Grundsätzlich haben sich die Regierungsparteien darauf geeinigt, dass vom kommenden Jahr an in Häuser keine neuen Öl- und Gasbrenner mehr eingebaut werden dürfen. Bei den Details gehen die Vorstellungen von Grünen und Liberalen auseinander, aus den beteiligten Ministerien gibt es unterschiedliche Aussagen zu den geplanten Übergangsfristen. Auch die Details zur staatlichen Förderung sind noch unklar. Zum Artikel

Selenskij übt scharfe Kritik am UN-Sicherheitsrat. Der ukrainische Präsident nennt es "absurd", dass Russland den Vorsitz im höchsten Gremium der Vereinten Nationen übernehme. Nach Einschätzung des renommierten US-Instituts für Kriegsstudien sind die russischen Pläne für eine Winteroffensive in der Ostukraine gescheitert. Zum Artikel

Kiew veröffentlicht 12-Punkte-Plan für "Befreiung" der Krim. Als Teil der "De-Okkupation" der von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel soll die Krim-Brücke mit der Auto- und Eisenbahnverbindung zum russischen Kernland abgerissen werden. Staatsdienern, die sich mit den russischen Besatzern eingelassen hätten, sollen in Strafverfahren zur Rechenschaft gezogen werden. Zum Liveblog über den Krieg in der Ukraine

Bis zu 30 000 Stellen bei UBS und Credit Suisse in Gefahr. Nach der Übernahme der Credit Suisse durch die UBS sollen zwischen 20 und 30 Prozent der Stellen wegfallen, sagt ein hoher Manager der CBS. Das gelte sowohl weltweit als auch in der Schweiz. Besonders im US-Investmentbanking werden viele Stellen gestrichen, aber auch in allen anderen Sparten. Zum Artikel (SZ Plus)

Tuchels Trainer-Premiere: Bayern besiegt Dortmund 4:2. München hat sich die Tabellenführung zurückerobert. Schon in der ersten halben Stunde fallen drei Tore. Vorstandsboss Kahn und der als Sky-Experte arbeitende Matthäus diskutieren vor der Kamera über den Stil der Entlassung von Ex-Trainer Nagelsmann. Zum Artikel (SZ Plus)

Trotz Verschiebung der Justizreform: Erneut Massenproteste in Israel. Hunderttausende Menschen demonstrieren, obwohl Ministerpräsident Netanjahu sein umstrittenes Gesetzesvorhaben vorerst gestoppt hat. Die Proteste zeigen, dass die Menschen dem Regierungschef und seiner rechts-religiösen Koalition nicht vertrauen. Beunruhigt sind viele auch über die Pläne einer Nationalgarde für den extremistischen Minister Ben-Gvir. Zum Artikel (SZ Plus)

Was außerdem noch wichtig war