SZ am Abend

Viele fürchten, dass die Taliban die Uhren in Afghanistan zurückdrehen - mit schlimmen Folgen für Frauen. Diese Mutter ist mit ihren Kindern in einem Auffanglager in Kabul gestrandet, ihr Mann ist gefallen.

Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Julia Bergmann

Das Wochenende kompakt - Was wichtig war

Kapitulation vor den Taliban. Die wegen ihrer Brutalität berüchtigten Islamisten wollen sich die Macht in Kabul friedlich übergeben lassen. Wie lange sie halten, was sie dafür versprechen, weiß niemand. Im Land breitet sich Panik aus. Zum Artikel (SZ Plus)

Fußballer Gerd Müller ist tot. Der Welt- und Europameister stirbt nach langer Krankheit im Alter von 75 Jahren. Viele seiner Rekorde als Torjäger für den FC Bayern sind bis heute unerreicht. Ohne ihn wäre die Beckenbauer-Generation, wäre der ganze FC Bayern München vielleicht nie berühmt geworden. Zum Artikel (SZ Plus)

Katastrophen ohne Ende in Haiti. Ein schweres Erdbeben erschüttert Haiti. Mindestens 700 Leichen wurden laut offiziellen Angaben schon geborgen. Gleichzeitig kämpft der bitterarme Karibikstaat noch immer mit den Folgen des verheerenden Bebens von 2010, mit politischem Chaos und Kriminalität. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Das Wichtigste zum Coronavirus

Inzidenzwert steigt auf 35,0. Das Robert-Koch-Institut meldet 4728 Neuinfektionen. Einer Umfrage zufolge könnte die Impfquote bei Erwachsenen auf mehr als 80 Prozent steigen. Aktuelle Meldungen im Überblick

Studie zur Infektionsgefahr an Schulen lässt auf sich warten. Im November beauftragte die Kultusministerkonferenz eine Untersuchung zum Infektionsrisiko an Schulen. Zwischenergebnisse der als "Entscheidungsgrundlage" angekündigten Studie kommuniziert sie nur widerwillig. Bei Eltern, Lehrkräften, aber auch bei Politikern schürt sie damit das in der Corona-Zeit gewachsene Misstrauen. Zum Artikel

Zweifel an Chinas Impfstoffen. China hat als eines der ersten Länder Corona-Vakzine entwickelt und an viele asiatische Staaten verkauft. Doch wegen der steigenden Infektionszahlen kommen nun Zweifel an der Wirksamkeit derImpfstoffe auf. Zum Artikel (SZ Plus)

Nachrichten zur Bundestagswahl

Scholz eröffnet Wahlkampf der SPD in Bochum. Mut machen kann der Kanzlerkandidat der SPD - das zeigt er auch bei seinem Wahlkampfauftakt. Kinderarmut, Wohnungsmangel, Mieterschutz, stabile Renten - alles machbar. Scholz offeriert keine Patentlösungen, aber er beruhigt. Am Ende aber steht die Frage im Raum, ob das reicht, damit die Menschen ihr Kreuz bei der SPD machen. Zum Artikel (SZ Plus)

(K)ein Heimspiel für Baerbock in Pattensen. Annalena Baerbock tritt in ihrer alten Heimat Pattensen auf. Große Euphorie um ihre Person kommt dort aber nicht auf. Auf dem Schützenplatz, auf dem Baerbock auftreten soll, ist kurz vor Beginn noch eine Menge Platz, gut 350 Personen sind gekommen. Zum Artikel

Meistgelesen am Wochenende

1. Der Preis des überstürzten Abzugs. Die Taliban erobern Afghanistan im Sturm zurück - und so wird das Land bald wieder Sammelbecken für islamistische Kämpfer aus aller Welt sein. Das wird dem Westen noch schmerzlich bewusst werden. Zum Artikel

2. "Scheint ein großartiger Kerl zu sein". Armin Laschet trifft Elon Musk auf der Baustelle von dessen neuer Fabrik in Brandenburg - und macht dem Tesla-Gründer große Versprechungen. Zum Artikel

3. Die große Impfbilanz. Hirnvenenthrombose, Herzmuskelentzündung, allergischer Schock: Beim Thema Impfen gab es viel Verunsicherung. Dabei fällt die Nutzen-Schaden-Bilanz ziemlich eindeutig aus. Ein Überblick über die wichtigsten Daten. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

"Wir haben viel Hässliches gesehen, aber auch viel Güte". Eine lesbische Jahrhundertliebe: Naomi Replansky, 103, und Eva Kollisch, 96, sind seit 40 Jahren ein Paar. Ihr Leben erzählt von den großen Krisen und Kämpfen des vergangenen Jahrhunderts, von Kriegen, Judenverfolgung und Pandemien. Und von den Herausforderungen, als Frau ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Eine Begegnung. Zum Artikel (SZ Magazin)