SZ am Abend

Was an diesem Pfingstwochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Philipp Saul

Das Pfingstwochenende kompakt

Großbritannien: Johnson muss sich Misstrauensvotum stellen. An diesem Montagabend entscheiden die konservativen Tory-Abgeordneten über die Zukunft des in die Kritik geratenen Premiers. Johnson sieht das Votum als Chance, die "Partygate"-Affäre hinter sich zu lassen. Aber wenn eine Mehrheit gegen ihn stimmt, ist er sein Amt los. Zum Artikel (SZ Plus)

Alle Toten nach Zugunglück in Oberbayern identifiziert. Nachdem ein Regionalzug bei Garmisch-Partenkirchen entgleist, sterben ein Junge im Teenageralter und vier Frauen im Alter von 32, 39, 70 und nach bisherigen Erkenntnissen 51 Jahren. Zwei der Frauen sind einem Bericht zufolge Ukrainerinnen, die mit ihren Kindern vor dem Krieg geflohen waren. Die Unfallursache ist weiter unklar. Ersten Angaben zufolge könnte ein technischer Defekt am Gleis oder am Zug der Grund sein. Erste Waggons werden mit Spezialkränen von der Strecke gehoben und abtransportiert. Zum Artikel

Tennis: Nadal gewinnt zum 14. Mal die French Open. Der Spanier holt gegen den Norweger Ruud seinen 22. Grand-Slam-Titel - doch danach dreht sich fast alles um Nadals Gesundheit. Der 36-Jährige kämpft gegen das Müller-Weiss-Syndrom, er spielt mit betäubtem Fuß - die Fortsetzung seiner Karriere ist unklar. Zum Artikel (SZ Plus)

Farke wird neuer Trainer in Mönchengladbach. Bei der Borussia ist im vergangenen Jahr mit den Abgängen von Sportchef Eberl sowie den Trainern Rose und Hütter einiges kaputtgegangen. Der Ostwestfale Farke soll nun bei seinem Bundesliga-Debüt Mannschaft, Klub und Umfeld wieder vereinen. Zum Artikel

Die Briten und ihre Monarchin waren sich lange nicht mehr so nahe. Vier Tage lang feierte das Volk das 70. Thronjubiläum von Königin Elizabeth II. Ein Rückblick auf strahlende Tage, an denen sich sogar der Regen ans Protokoll hielt. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Krieg in der Ukraine

Spanien überrascht mit Panzer-Angebot. Madrid hat offenbar eine Lieferung alter deutscher Leopard 2 an die Ukraine ins Spiel gebracht. Es wäre das erste Mal, dass das Land moderne westliche Panzer erhielte. Offen ist, wie ernst das Angebot gemeint ist. Die Bundesregierung ist wohl nicht informiert. Zum Artikel

Situation der ukrainischen Truppen in Sjewjerodonezk verschlechtert. Die Kämpfe um die strategisch wichtige Stadt in der Ostukraine gehen weiter. Nachdem Kiew Teile zurückerobern konnte, machen nun die russischen Truppen wieder Boden gut. In Sjewjerodonezk sollen noch etwa 15 000 Zivilisten ausharren. Zum Artikel

Das hat am Wochenende viele interessiert

Größere Reichweite, längere Stehzeit. Die Bundeswehr schafft für sechs Milliarden Euro 60 neue Transporthubschrauber an. Oberst Christian Mayer erklärt, warum er sich auf die Chinook CH-47F freut. Zum Interview

Nackte Männerhintern all inclusive. Mallorca ist traumhaft schön? Darf nicht wahr sein. Zur Hingabe der Bild-Zeitung ans Saufen, Vögeln und Abkotzen - am Beispiel von Kegelbrüdern aus Münster, die in Palma einsitzen. Zum Artikel (SZ Plus)

Wie erkennt man Eisenmangel? Etwa zehn Prozent der Erwachsenen in Europa leiden unter Eisenmangel, darunter deutlich mehr Frauen als Männer. Woran das liegt - und was dagegen hilft. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

So jung kommen wir nicht mehr zusammen. Es gab die Befürchtung, ob da eine gemütliche Rentnerband nach München kommen würde, um das Beste aus sechs Jahrzehnten "Rolling Stones" aufzuführen. Doch dann beginnt Mick Jagger mit der Hüfte zu zucken, dass Elvis noch im Grab neidisch wird. Zum Artikel (SZ Plus)