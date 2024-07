Verbot des IZH: Der "Außenposten" des iranischen Regimes muss schließen. Bundesinnenministerin Faeser verbietet das Islamische Zentrum Hamburg. Es propagiert nach Ansicht der Behörden eine islamistische Ideologie und soll die libanesische Hisbollah unterstützen, die in Deutschland als Terrororganisation verboten ist. Damit sei das IZH gegen die verfassungsmäßige Ordnung gerichtet. Zum Artikel (SZ Plus)

Islamische Vereinigung Bayern: Razzia bei schiitischen Islamisten in München

Linke schlägt Premierministerkandidatin vor - Macron bremst. Fast einen Monat nach der Parlamentswahl nominiert der Nouveau Front populaire eine Regierungschefin: die völlig unbekannte und parteilose Lucie Castets. Der Präsident will mit der Regierungsbildung das Ende der Olympischen Spiele abwarten. Er hofft noch auf eine Lösung, die seinem Parteienbündnis mehr Macht gibt. Zum Artikel (SZ Plus)

Tesla in der Krise, Musk in Hochform. Der Elektroauto-Pionier halbiert seinen Gewinn, die Aktionäre reagieren geschockt. Der Firmenchef spricht währenddessen lieber über Robotaxis und die Zukunft der Mobilität. Er sieht in der Automatisierung die Zukunft seines Unternehmens. Zum Artikel (SZ Plus)

Scholz will 2025 wieder Kanzler werden. Bei seiner letzten Pressekonferenz vor dem Urlaub wirkt der Bundeskanzler beinahe heiter. Er hält die Lage für besser als die Stimmung im Land und macht trotz schlechter Werte in den Umfragen klar, dass er die nächste Bundestagswahl gewinnen will. Zum Artikel (SZ Plus)

USA: Polizist erschießt Schwarze nach Hilferuf. Ein weißer Beamter tötet eine Frau in deren Haus in Illinois – eine Situation, die in den Vereinigten Staaten gar nicht mal so selten vorkommt. Ein 36-minütiges, ungeschnittenes Video zeigt das verstörende Verhalten des Polizisten. Der Familie des Opfers wurden offenbar zunächst andere Umstände des Todes mitgeteilt. Zum Artikel (SZ Plus)

Harris liegt in Umfragen hinter Trump. Könnte die Demokratin gegen den republikanischen Ex-Präsidenten gewinnen? Bislang haben die Meinungsforscher dazu nur wenig Daten. Klar ist: Sie steht derzeit kaum besser da, als es Amtsinhaber Biden tat, solange er der Kandidat war. Wirklich beliebt sind allerdings weder Trump noch Harris. Zum Artikel (SZ Plus)

IOC vergibt Winterspiele an Frankreich und Salt Lake City. Die Regionen Rhône-Alpes und Côte d’Azur in Südfrankreich werden die Spiele im Jahr 2030 ausrichten, vier Jahre später kehrt Olympia in den US-Bundesstaat Utah zurück. Das IOC erteilt die Zusage an die französischen Ausrichter allerdings unter Vorbehalt, da noch staatliche Garantien fehlen. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages

Liveblog zum Krieg in Nahost: Polizeiminister Ben-Gvir fordert, Juden auf dem Tempelberg das Gebet zu erlauben