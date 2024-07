US-Reporter Gershkovich verurteilt. Ein russisches Gericht verurteilt den 32-jährigen US-Amerikaner in einem umstrittenen Prozess zu 16 Jahren Lagerhaft. Er soll angeblich im Auftrag des US-Geheimdienstes CIA Informationen über eine Rüstungsfabrik gesammelt haben. Die US-Regierung, das Wall Street Journal und Gershkovich selbst hatten die Vorwürfe als haltlos zurückgewiesen. Zum Artikel

UN-Gericht: Israels Siedlungspolitik verstößt gegen Völkerrecht. Durch sein Vorgehen in besetzten Palästinensergebieten mache sich Israel faktisch der Annektierung schuldig, stellt der Internationale Gerichtshof in einem Rechtsgutachten fest. Das Gutachten ist rechtlich nicht bindend, erhöht aber den weltweiten politischen Druck auf Israel. Liveblog zum Krieg in Nahost

US-Wahl entwickelt ungeahnte Dynamik. Die Schüsse auf Donald Trump und die Covid-Erkrankung Joe Bidens haben die Verhältnisse in den Vereinigten Staaten gedreht. Die Zahl der instabilen Staaten wächst: Virginia, eigentlich in demokratischer Hand, scheint zu einem umkämpften Flecken zu werden. Auch in den Swing States Arizona, Nevada, Pennsylvania, Georgia, Wisconsin und Michigan liegt Trump in Umfragen vorne. Zum Artikel

Scholz macht Lithium-Deal mit Serbien. In Belgrad schließen der Kanzler, der EU-Energiekommissar und Serbiens Präsident mit Firmenchefs eine Vereinbarung zum Abbau des Rohstoffs. Er wird zum Beispiel für die Batterien von Elektroautos benötigt. In Serbien sollen 21 000 neue Arbeitsplätze entstehen - es gibt aber auch enorme Bedenken gegen das Vorhaben. Zum Artikel (SZ Plus)

Boateng wird verurteilt – zum dritten Mal. Das Münchner Landgericht sieht es als erwiesen an, dass der frühere Fußball-Nationalspieler seine Ex-Freundin im Karibikurlaub angegriffen hat. Die Kammer verhängt aber lediglich eine Geldstrafe unter Vorbehalt: Wenn Boateng sich innerhalb eines Jahres erneut etwas zu schulden kommen lässt, muss er 200 000 Euro zahlen - sonst sind es 100 000 Euro an gemeinnützige Einrichtungen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages: