Bundesverfassungsgericht bringt Ampel in Not. Der Bund darf das Geld, das für die Bekämpfung der Corona-Krise bestimmt war, nicht für den Klimaschutz verwenden. Durch die Entscheidung des Gerichts fehlen auf einen Schlag 60 Milliarden Euro für die Energiewende. Den Haushalt will die Regierung trotzdem wie geplant verabschieden. Zum Artikel (SZ Plus)

Bahnstreik beginnt. Die Deutsche Bahn sagt die Tarifgespräche für diese Woche ab. "Entweder man streikt oder man verhandelt, beides gleichzeitig geht nicht", sagt DB-Personalvorstand Martin Seiler. Von Mittwoch, 22 Uhr, bis Donnerstag, 18 Uhr, will die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) streiken. Voraussichtlich wird nur jeder fünfte Fernzug fahren, auch im Regionalverkehr kommt es zu Beeinträchtigungen. Die Bahn empfiehlt, nicht notwendige Reisen zu verschieben. Zum Artikel

Neue Studie zu Stopp von Treibhausgasen. Forscherinnen und Forscher haben versucht herauszufinden, was passiert, wenn die Menschheit keine Emissionen mehr ausstößt. Das Ergebnis der Studie: Die Erderwärmung könnte durchaus aufhören. Es gibt aber erhebliche Unsicherheiten: Möglich sind auch mehr als 15 Prozent zusätzliche Erwärmung, oder sogar eine Abkühlung. Zum Artikel

Neuer Bericht: Fachleute warnen vor gesundheitlichen Folgen der Erderwärmung

Messe in Warschau beschäftigt sich mit Wiederaufbau der Ukraine. Auf der Veranstaltung verhandeln Unternehmen, ukrainische Städte, Investoren und Ingenieure über die Zeit nach dem Krieg in der Ukraine. Auch politisch erfährt die Veranstaltung Aufmerksamkeit. Wann es mit dem Aufbau losgeht, ist weiter unklar. Zum Artikel (SZ Plus)

EU-Kommission stellt Konjunkturprognose vor. Die Behörde hat ihre Wachstumsprognose für die europäische Wirtschaft erneut nach unten korrigiert. Für das kommende Jahr erwartet die Kommission ein verhaltenes Wachstum von 0,8 Prozent, im September hatte man noch mit einem Wachstum von 1,1 Prozent gerechnet. Die deutsche Wirtschaft wird den Berechnungen zufolge sogar um 0,3 Prozent schrumpfen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages:

Alles zum Krieg in Nahost

Israels Armee im Inneren von Al-Schifa-Klinik. Nach dem Eindringen der israelischen Armee gibt es widersprüchliche Aussagen dazu, was in der Klinik genau geschieht. Von palästinensischer Seite heißt es, Soldaten würden Raum für Raum durchkämmen, schießen und Sprengsätze werfen. Das israelische Militär dagegen sagt, man gehe mit "maximaler Vorsicht" vor. In dem Krankenhaus befinden sich nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ungefähr 2000 Zivilisten. Zum Artikel (SZ Plus)

Tankwagen mit Treibstoff erreicht Gazastreifen. Ein erster LKW mit Treibstoff ist im Gazastreifen eingetroffen. Das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA beklagt, das sei zu wenig. Der türkische Präsident Erdoğan nennt Israel einen "Terrorstaat". Die aktuellen Entwicklungen im Liveblog