Das Wichtigste zum Coronavirus

Impfpflicht für Mitarbeiter im Gesundheitswesen beschlossen. Beschäftigte in Einrichtungen mit schutzbedürftigen Menschen wie Pflegeheimen und Kliniken müssen nun bis Mitte März 2022 nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Neben Ärzten können künftig auch Apotheker, Zahn- und Tierärzte impfen. Möglichkeiten für die Länder zu regional härteren Regelungen werden ergänzt und verlängert. Zum Artikel

Das Virus verändert sich, wir uns noch nicht. Wieder und wieder wurde das Ende der Pandemie erhofft, doch stets taucht eine neue Variante auf - der ewige Tanz aus Lockern und Lockdown geht weiter. So lange sich der Ansatz der Bekämpfung nicht ändert, wird das so bleiben. Zum Artikel (SZ Plus)

Antworten auf häufige Fragen: Was man zu FFP2-Masken wissen muss (SZ Plus)

Was heute wichtig war

Berufungsgericht billigt Assanges Auslieferung. Seit Langem fordern die USA, ihnen den Wikileaks-Gründer Julian Assange auszuliefern. Nun hat das Londoner Berufungsgericht die Ablehnung des Auslieferungsantrags aus erster Instanz gekippt. Das teilte ein Richter am Londoner High Court am Freitag mit. Seine Unterstützer sprechen von einer "Schande". Vermutlich wird der Fall noch vor die nächste Instanz gehen. Zum Artikel

Scholz und Macron betonen deutsch-französische Zusammenarbeit. Der Antrittsbesuch in Paris ist feste Tradition deutscher Kanzler und spricht für deutsch-französische Beziehungen, auf die Verlass sein soll in einer Welt, in der auf sonst eigentlich nichts mehr Verlass ist. Die Zukunft der Europäischen Union soll eigentlich Thema des Treffens sein. Aber schon an Tag drei der Kanzlerschaft diktiert mit dem Ukraine-Konflikt erst einmal die Weltpolitik die Agenda. Zum Artikel

Unbequeme Themen dominieren Baerbocks Besuch in Polen. Mit Polen fühlt sich die Außenministerin besonders verbunden. Dennoch sind die Differenzen mit Warschau bei ihrem Antrittsbesuch deutlich zu erkennen. So fordert Polen etwa, Deutschland müsse die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2 stoppen und die Bundesregierung müsse sich einem Dialog über die Restitution von Kulturgütern stellen. Thema war auch die Lage an der polnisch-belarussischen Grenze. Zum Artikel

Inflation in den USA steigt auf fast sieben Prozent. Die Teuerungsrate erreicht damit den höchsten Wert seit fast 40 Jahren. Biden versucht sich in Schadensbegrenzung - doch ihm läuft die Zeit davon. In nicht einmal elf Monaten stehen Kongresswahlen an, und derzeit spricht vieles dafür, dass die regierenden Demokraten sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus ihre Mehrheit verlieren könnten. Für den Präsidenten wäre das eine politische Katastrophe, denn er hätte kaum noch eine Chance, Gesetze und auch Personalvorschläge durch den Kongress zu bringen. Zum Artikel

Islamistischer Anschlag in Hamburg verhindert. Die Hamburger Polizei nahm im August einen 20-Jährigen fest. Er sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der Mann hatte versucht, eine Pistole und eine Handgranate zu kaufen und war dabei an einen verdeckten Ermittler geraten. Bei der Durchsuchung einer von ihm genutzten Wohnung sind außerdem Chemikalien für den Bau eines Sprengsatzes gefunden worden. Bei dem Verdächtigen handelt sich offenbar um den Sohn eines bekannten Islamisten. Zum Artikel

Pécresse ist Macrons gefährlichste Konkurrentin bei der Präsidentschaftswahl. Valérie Pécresse ist Frankreichs konservative Präsidentschaftskandidatin und der neue Star in den Umfragen. Sie käme derzeit auf 52 Prozent, Macron auf 48. Schon bevor Pécresse sich bei den Républicains durchsetzte, hieß es aus dem Élysée, man halte sie für "die gefährlichste Konkurrentin" Macrons. Zum Artikel

Meistgelesen

1. Die Schattenfänger. Die Gemeinschaft "Go&Change" wirbt mit einer Kultur der Liebe. Viele Menschen ziehen in das Anwesen der Gruppe in Franken. Doch die Vorwürfe, die viele Aussteigerinnen und Aussteiger erheben, erzählen von einem Albtraum. Es geht um Psychoterror und Gehirnwäsche, Kindeswohlgefährdung und sexualisierte Gewalt. Zum Artikel

2. Gericht beanstandet "Spiegel"-Bericht. Der Spiegel hat groß über Vorwürfe gegen den Comedian Luke Mockridge berichtet. Das Landgericht Hamburg sieht darin unzulässige Verdachtsberichterstattung. Zum Artikel

3. Umschalten auf Ministersound. Karl Lauterbach war als Corona-Mahner Dauergast in vielen Talkshows. Jetzt ist er Gesundheitsminister und kann nicht mehr nur warnen, sondern muss auch Zuversicht verbreiten. Ein Lernprozess im Eiltempo. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Wenn die Technik uns verrät. Handys und ihre Apps machen unser Leben leichter. Aber es gibt auch die Momente, in denen sie uns in die Eier(stöcke) kicken. Fünf der niederträchtigsten Beispiele. Zum Artikel (jetzt.de)