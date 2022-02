Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Philipp Saul

Coronavirus

Bayern will einrichtungsbezogene Impfpflicht vorerst aussetzen. Es werde "großzügigste Übergangsregelungen" geben, sagt Ministerpräsident Söder. "Für wie viele Monate wird man dann sehen." Die Impfpflicht, die eigentlich vom 15. März an gelten soll, könne die Pflegesituation deutlich verschlimmern. Söder will zudem die Sperrstunde um 22 Uhr in der Gastronomie aufheben. Zum Artikel (SZ Plus)

Corona-Impfungen in Apotheken beginnen. Beim offiziellen Start am Dienstag sind etwa 500 der 18 500 Apotheken in Deutschland dabei. In den nächsten Wochen dürften es mehr werden. Australien öffnet seine Grenzen für internationale Touristen. Zum Artikel

Nachrichten kompakt

Baerbock: "Es steht derzeit nichts weniger auf dem Spiel als der Frieden in Europa" Die Bundesregierung sei bereit zu Gesprächen mit Russland, behalte sich aber eine harte Antwort vor, wenn es zu weiteren Aggressionen gegen die Ukraine käme, sagt die Außenministerin bei ihrem Besuch in Kiew. "In dieser Situation ist unsere größte Stärke unsere Einigkeit. Und wenn Dritte versuchen, einen Keil zwischen die Ukraine und Deutschland zu treiben, werden wir umso intensiver zueinanderstehen." Zum Artikel

Mehr Bundeswehrsoldaten in baltischen Staaten: Am liebsten wäre Litauen eine dauerhafte US-Präsenz

EXKLUSIV Linke will Regelung zur Bundesverdienstkreuz-Vergabe an Abgeordnete abschaffen. "Politische Eliten sollen sich nicht gegenseitig Orden umhängen." Die geltende Regelung sei "Quatsch und muss weg", sagt Jan Korte, der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Fraktion. Bisher dürfen die Bundestagsfraktionen entsprechend ihrem Stärkeverhältnis Abgeordnete zur Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz vorschlagen. Bundespräsidialamt, SPD und Union verteidigen die Praxis. Zum Artikel

Olympische Winterspiele

Denise Herrmann gewinnt Biathlon-Gold. Im Einzel-Rennen über 15 Kilometer leistet sie sich nur einen Schießfehler und gewinnt in der Königsdisziplin der Skijägerinnen als erste Deutsche bei Olympischen Spielen seit Andrea Henkel bei den Winterspielen 2002 in Salt Lake City. Olympia-Debütantin Vanessa Voigt fehlen auf Rang vier nur 1,3 Sekunden zu Bronze. Zum Artikel

Katharina Althaus disqualifiziert - deutsche Skispringer scheiden aus. Ein Materialkontrolleur entscheidet, dass ihr Anzug nicht regelkonform sei. Das deutsche Team verpasst deshalb das Finale und die Chance auf eine Medaille. Andere Athletinnen werden ebenfalls disqualifiziert, sodass auch Japan und Österreich nach dem ersten Durchgang ausscheiden. Männer-Bundestrainer Stefan Horngacher spricht von "Kasperletheater". Zum Artikel

Süle wechselt zu Borussia Dortmund. Der Fußball-Nationalspieler vom FC Bayern ist sich mit dem Bundesliga-Konkurrenten über einen ablösefreien Wechsel im Sommer einig. Süle erhält einen Vierjahresvertrag. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen des Tages

Das hat heute viele interessiert

Eine Leerstelle namens Scholz. Warum keine Waffen für die Ukraine? Wie sich Trittin und Kühnert bei Anne Will im Namen des Kanzlers mit deutschen Lebenslügen abmühen. Zum Artikel

Abschied vom Reich des Bösen. In den USA verschieben sich die außenpolitischen Einstellungen: Immer mehr Republikaner sehen Russland nicht mehr als aggressiven Widerpart, dem sich die Vereinigten Staaten entgegenstellen müssen. Was bedeutet das für die Welt? Zum Artikel (SZ Plus)

"Die ersten zehn Worte sind entscheidend" Der erste Eindruck ist noch viel wichtiger als vermutet - sagt die US-Verhaltenserforscherin Vanessa Van Edwards. Im Gespräch verrät sie, welche Fehler viele Menschen beim Kennenlernen machen und wie man attraktiv wirkt. So viel vorweg: Um das Aussehen geht es dabei kaum. Zum Artikel (SZ Plus)

Zu guter Letzt

So klappt ein Leben ohne AutoNotfälle, Großeinkäufe, Kinder, Pandemie: Die Argumente für ein eigenes Auto sind plausibel - oder? Vier Expertinnen und Experten erklären, wie es auch anders gehen kann. Zum Artikel