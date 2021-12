Was an diesem Wochenende wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Oliver Klasen

Das Wichtigste zum Coronavirus

Regierung erreicht Impfziel. "Die Booster-Kampagne in Deutschland läuft auf Hochtouren. Darauf können wir alle stolz sein", sagt Gesundheitsminister Lauterbach. Lehrerverbände appellieren unterdessen an die Politik, Schulschließungen nicht um jeden Preis zu vermeiden. Corona-News aus Deutschland

MEINUNG Scholz hat der Impfkampagne neuen Schub gebracht

Omikron weltweit auf dem Vormarsch. In Frankreich melden die Behörden einen Rekordwert von mehr als 100 000 Corona-Infektionen innerhalb eines Tages - so viele wie noch nie seit Pandemiebeginn. Auch in Italien, Portugal und den USA steigt die Zahl der Neuinfektionen wegen der neuen Variante rasant. Nur in Deutschland noch nicht. Zum Artikel

Daten zur Pandemie: Sehen Sie hier unsere Übersicht in Grafiken

Das Wochenende kompakt - Was außer dem Coronavirus noch wichtig war

EXKLUSIV Was die Ermittler über den Drahtzieher des NSU 2.0 wissen. 116 Faxe und Mails voller Hass: Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen den Rechtsradikalen erhoben, der jahrelang Anwälte, Politikerinnen und Journalistinnen bedroht haben soll. Der Prozess gegen den 53-Jährigen, der schon früh durch Gewalt und extreme Frauenverachtung auffiel, soll im Frühjahr beginnen. Zum Artikel (SZ Plus)

Grüne kritisieren Rüstungsexporte in der Schlussphase der großen Koalition. Die alte Regierung hat in wenigen Tagen vor dem Regierungswechsel im Dezember mehr Kriegsgerät exportiert als in den neun Monaten des Jahres zuvor. Kriegsschiffe und Luftabwehrsysteme im Wert von vier Milliarden Euro gingen nach Ägypten. Das dortige Regime steht wegen der Verletzung der Menschenrechte und dem Krieg im Jemen in der Kritik. Außenministerin Baerbock dringt nun auf schärfere Exportregeln. Zum Artikel

MEINUNG Deutschland fehlt eine verlässliche Haltung für Geschäfte mit fragwürdigen Abnehmern

Özdemir verteidigt Pläne zur Cannabis-Legalisierung. "Niemand soll sich die Birne wegkiffen, aber ich freue mich, dass der Irrsinn des Cannabis-Verbots endlich endet", sagt der neue Landwirtschaftsminister über die Pläne der Ampel. Außerdem fordert Özdemir ein Ende von "Ramschpreisen" bei Lebensmitteln. Die Menschen in Deutschland sollten die Dinge, die bei ihnen auf den Teller kommen, genauso wertschätzen wie ihre Autos. Zum Artikel

Anklage gegen Ex-Wirecard-Chef steht bevor. Die Staatsanwaltschaft will in den nächsten drei Monaten ihre Vorwürfe gegen Markus Braun präsentieren. Der frühere Vorstandschef, der bestreitet, von den Machenschaften seines flüchtigen Vorstandskollegen Jan Marsalek gewusst zu haben, muss sich auf einen Prozess einstellen, der mit einer langen Haftstrafe enden könnte. Zum Artikel

Erzbischof Desmond Tutu ist tot. Der Friedensnobelpreisträger hat Jahrzehnte gegen die Apartheid in Südafrika gekämpft und galt als das Gewissen des Landes. Nun ist er im Alter von 90 Jahren gestorben. Zum Artikel (SZ Plus)

Österreichs Ex-Kanzler ordnet sein Leben neu. Während neue Details eines Bestechungsskandals ans Licht kommen, wird bekannt, dass Sebastian Kurz als Manager zu einem umstrittenen Konzern im Silicon Valley wechseln will. Zum Artikel

Der Vulkan auf La Palma speit keine Lava mehr. Für die Kanareninsel ist die Bilanz der Naturkatastrophe verheerend: In den vergangenen drei Monaten sind fast 1700 Gebäude zerstört worden, mehr als 7000 Menschen verloren ihr Zuhause. Nun haben die Behörden den Ausbruch für beendet erklärt - und hoffen nun auf einen Touristenboom. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere Meldungen

Das hat am Wochenende viele interessiert

"Es wird noch einmal hart werden". Christian Drosten ist in der Pandemie zum Cheferklärer der Republik geworden. Im Interview spricht der Virologe über den Umgang mit Wissenschaft in der Öffentlichkeit, was ihn am Virus überrascht hat und was Omikron für Deutschland bedeutet. Zum Interview (SZ Plus)

Londons teuerste Anwältin. Ayesha Vardag nimmt nur Fälle ab 100 Millionen Pfund Streitwert an und gilt als Englands bestbezahlte Scheidungsanwältin. Ein Gespräch über Konflikte an Weihnachten, Probleme von Superreichen und den erfüllendsten Fall ihrer Karriere. Zum Artikel (SZ Plus)

Münchens dunkles Herz. Polizisten, die in Kokain-Geschäfte verstrickt sind, verbotener Party-Rausch im Privatclub, ein Wiesnwirt mit Existenzangst. Und ein Dealer, der auspackt, um sich selbst zu retten. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Ich mach' die Flatter! Von Merkel-Verstehern, Twitter-Dadaisten, Weltraumtouristinnen und sonstigen komischen Vögeln - ein kauziger Jahresrückblick. Zum Artikel