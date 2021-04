Nachrichten am 1. April 2021

SZ am Abend

Jens Spahn (rechts), Bundesminister für Gesundheit, spricht in der Bundespressekonferenz neben Andreas Gassen, Vorstandsvorsitzender der Kassenärztliche Bundesvereinigung, bei einer Pressekonferenz zum Impfstart in Hausarztpraxen.

Was heute wichtig war - und was Sie auf SZ.de am meisten interessiert hat.

Von Juri Auel

Das Wichtigste zum Coronavirus

Bis Ende April mehr als drei Millionen Impfdosen pro Woche an Arztpraxen. Von kommender Woche an sollen auch Hausärzte in die Impfkampagne gegen das Coronavirus mit einbezogen werden. Bundespräsident Steinmeier hat seine erste Corona-Schutzimpfung erhalten. Zum Artikel

Neue Corona-Varianten in Brasilien und mehreren afrikanischen Ländern gefunden. Wie die neuen Mutanten auf Impfstoffe reagieren, ist bisher unklar. In den USA gibt es Produktionsprobleme bei einer Impfstoff-Charge von Johnson & Johnson. Zum Artikel

Bayerisches Behördentheater um Masken-Standards. Obwohl Bayern dringend Atemschutzmasken suchte, bleibt ein Unternehmer auf Hunderttausenden sitzen. Dabei ist sein Produkt nicht zu unsicher, wie das Ministerium behauptet - sondern zu gut. Zum Artikel (SZ Plus)

Weitere wichtige Themen des Tages:

Grüne in Baden-Württemberg wollen mit CDU weiterregieren. Grün-Schwarz oder Ampel - eigentlich wollten die Grünen heute früh ihre Wunschkoalition bekannt geben. Doch offenbar es gab größere Differenzen zwischen Ministerpräsident Kretschmann und einigen Vorstandsmitgliedern. Dann fällt die Entscheidung auf die CDU. Zum Artikel

Maaßen will für die CDU in den Bundestag. Der umstrittene ehemalige Chef des Verfassungsschutzes will im September im ehemaligen Wahlkreis von Mark Hauptmann antreten. Der ist mittlerweile wegen der Maskenaffäre aus der CDU ausgetreten. Zum Artikel

Ermittlungen gegen KSK-Kommandeur in Munitionsaffäre aufgenommen. Gegen Brigadegeneral Markus Kreitmayr wird ermittelt, weil er eine Aktion angeordnet haben soll, bei der Soldaten entwendete Munition offenbar straffrei zurückgeben konnten. Zum Artikel

Das hat heute viele interessiert

"Ich bin die, die der Mama ihr totes Baby aus dem Arm nimmt". Joko und Klaas machen bei Pro Sieben eine Sondersendung zum Pflegenotstand. Das geht weit über Corona hinaus - und ist absolut sehenswertes Fernsehen. Zum Artikel

Das Rennen um die Kernfusion ist eröffnet. Schon in wenigen Jahren wollen zwei Start-ups kompakte Kernfusionsreaktoren in Betrieb nehmen - und so das Großprojekt Iter hinter sich lassen. Möglich machen sollen das neuartige Hochtemperatur-Supraleiter. Zum Artikel

DFB-Pleite gegen Nordmazedonien: Klarer Fall von Denkste. Dass der nordmazedonische Fußball beim Sieg in Deutschland einen seiner aufregendsten Abende erlebt, liegt auch an einer miserablen deutschen Elf - nach dem 0:6 in Spanien ist eben längst nicht alles wieder gut. Zum Artikel

Zu guter Letzt

Die kleinen Tricks der großen Köchinnen und Köche. Eier ab und zu drehen, um sie haltbarer zu machen. Beim Anrichten des Essens auf ungerade Zahlen achten. Und das perfekte Steak erst garen und dann braten: Wir haben Deutschlands Kochprofis nach ihren besten Tricks gefragt. Zum Artikel (SZ Plus)